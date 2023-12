Politie Brugge kondigt tijdens De Warmste Week de aanwerving van vier jeugdinspecteurs aan

De lokale politie Brugge heeft dinsdagochtend in het Warmste Huis op ‘t Zand aangekondigd dat ze vier jeugdinspecteurs aanwerft. Politiewoordvoerder Lien Depoorter en commissaris An-Sofie Hatse hadden een cheque van 5.444 euro mee voor De Warmste Week.

“Er zijn maandagavond geen grote files geweest, op de startdag van De Warmste Week. De parkings bleven goed bereikbaar.” Met die woorden evalueerde Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge, de mobiliteit op de eerste avond. Nochtans waren er die eerste dag 15.000 fans van Bazart en Pommelien Thijs afgezakt naar ‘t Zand in Brugge.

2.000 interventies

Commissaris An-Sofie Hatse, jeugdcoördinator bij Politie Brugge, wees er presentatoren Eva De Roo en Sander Gillis op dat Politie Brugge zeer verwant is met het thema van De Warmste Week dit jaar: “Heel vaak hebben wij als politiedienst te maken met de zogenoemde VOS-dossiers: verontrustende opvoedingssituaties. Veel van onze politiemensen hebben elke dag te maken met jongeren die opgroeien met zorgen. Dit jaar waren er 2.000 politie-interventies die met jongeren te maken hadden.”

“Het is geen toeval dat Politie Brugge uitgerekend dit jaar een werkgroep heeft opgericht om de relatie met jongeren te verbeteren. We hebben een inhaalbeweging gemaakt en vier jeugdinspecteurs aangesteld. Zij zullen actief naar de jongeren toe stappen, na school en bij evenementen. Voor een toffe babbel, als het voor hen wat moeilijk gaat.”

Kindergarten Cop

Lien Depoorter had een cheque van 5.444 euro mee voor De Warmste Week: “Dat is het resultaat van meerdere acties. Onder de noemers ‘Sweet Cops’ en ‘Soup in a cup with a cop’ verkocht we snoep, soep en warme chocolademelk. Er was in ons politiehuis op een woensdagnamiddag eenmalig Kindergarten Cop: naschoolse kinderopvang. En er was een ‘veugelpikflic’ competitie.”

“Alles samen bracht dit 5.160 euro op. De korpsleiding heeft dat bedrag aangevuld tot 5.444 euro. Want dat is ons zonenummer, alle politiecombi’s rijden rond met dit nummer”, aldus Lien Depoorter, die in naam van het korps het veelbetekenende nummer ‘Outside’ van George Michael uit 1998 aanvroeg. Herinner u dat de zanger in het bijhorend videoclipje met een vette knipoog terugblikte op het feit dat hij betrapt werd door de politie, toen hij de herenliefde in een openbaar toilet bedreef…

Macaroni

Twee uurtjes later mocht het Brugse gemeenteraadslid Karel Scherpereel, directeur van OLVA De Meersen in Assebroek, zijn zegje doen voor de micro van het Warmste Huis. Hij had macaroni met hesp mee voor presentator Sam De Bruyn. Want leraars en leerlingen hadden 550 pastaschotels bereid. Samen met het bakken van 2.000 koekjes bracht dit 2.682 euro euro op voor De Warmste Week. Voldoende reden voor de meegereisde leerlingen om uit de bol te gaan tijdens het verzoekplaatje ‘Mijn presidentje’ van Jaap Resema.