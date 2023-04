Politie Brugge kampt met een personeelstekort

De Brugse politie kampt nog steeds met een personeelstekort. Er komen voortdurend nieuwe vacatures open te staan voor de functie van interventiemedewerker, maar het Brugse korps zoekt ook nog enkele wijkinspecteurs en medewerkers voor aangifte en onthaal. Een nieuwe rekruteringscampagne moet mensen warm maken om na de secundaire school of na hogere studies deel te nemen aan de ingangsexamens om kans te maken op een jaar betaalde opleiding aan de politieschool. Ook carrièreswitchers kunnen hun kans wagen. Wie slaagt, moet nog voor de aanvang van de studies solliciteren bij een politiekorps. Met de nieuwe campagne wil Politie Brugge kandidaten overtuigen resoluut te kiezen voor de hoofdstad van West-Vlaanderen.

Wie bij de politie wil werken, moet een reeks redeneer- en taaltesten, psychologische, sportieve en medische proeven doorlopen. Dat gebeurt deels in de politieschool en in Brussel, georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie van de geïntegreerde politie.

De lokale en federale politie slaan voor rekrutering immers al jaren de handen in mekaar. Wie slaagt, kan in de politieschool in zijn of haar provincie terecht voor een (betaalde) opleiding van één jaar. Voor je (terug) naar de schoolbanken trekt, moet je wel eerst solliciteren bij een lokale politiezone of de federale diensten. Dat is vrij recent veranderd, waardoor je nog voor je gaat studeren weet waar je straks aan de slag kan en welke job je zal bekleden. Een enorm voordeel tegenover vroeger.

De juiste keuze

Ondanks die gewijzigde procedure kampen veel korpsen nog steeds met tekorten. En dat is in de Brugse politiezone niet anders. Daarom levert de personeelsdienst extra inspanningen om geïnteresseerden te bereiken. Een nieuwe HR-campagne met de slogan ‘De juiste keuze’ wil alvast twijfelaars over de streep trekken.

Het campagnebeeld toont échte medewerkers van verschillende diensten die voor de gelegenheid even voor de lens gingen staan. Het illustreert hoe de politie een wereld op zich is met een zeer grote variatie aan jobs. Eenmaal je er aan de slag gaat, kan je vrij vlot van dienst veranderen, meerdere functies of specialisaties combineren én doorgroeien.

Grootste korps

Politie Brugge is het grootste korps van West-Vlaanderen met voldoende politionele uitdagingen. Woordvoerder Lien Depoorter legt uit: “Brugge is een wereldberoemde stad die miljoenen toeristen aantrekt. Er zijn het hele jaar door tal van evenementen en met twee ploegen in eerdste klasse is Brugge ook een voetbalbastion.”

“De zeehaven en het strandtoerisme vragen ook de nodige aandacht van de Brugse politie. Brugge heeft ook nog een groot penitentiair complex op haar grondgebied en profileert zich ook steeds meer als studentenstad. Werk genoeg dus voor het Brugse politiekorps.”

464 medewerkers

Politie Brugge heeft naast een modern hoofdcommissariaat nog vier regiokantoren waar de 464 medewerkers werkzaam zijn. Wie interesse heeft, kan deelnemen aan een van de vele verschillende infomomenten die de personeelsdienst organiseert.

Naast het work@politiebrugge ‘event’ dat twee keer per jaar plaatsvindt, zijn er elke maand kleinschalige info- en coachingsessies. Speciaal voor laatstejaars van de secundaire school wordt er op 26 april ook een ‘academy’ georganiseerd waar de leerlingen op een interactieve manier kennismaken met politiewerk. Tijdens work@politiebrugge ‘sports’ dat in juni plaatsvindt, kan je dan de sporttesten uitproberen alvorens écht je kans te wagen.

Meer info op https://www.work.politiebrugge.com/