Politie Brugge huldigt 23 voormalige personeelsleden die met pensioen zijn

De Brugse politie heeft 23 voormalige personeelsleden, die sinds 2020 met pensioen gegaan zijn, in de bloemetjes gezet. Door corona werd die hulde uitgesteld, vandaar dat alle gepensioneerden van 2020-2022 gehuldigd voor hun trouwe dienstjaren.

Tonino Cherlet (inspecteur) werkte maar liefst veertig jaar bij de afdeling verkeer van politie Brugge. Dirk Denys (eerste hoofdinspecteur) was 39 jaar actief, hij deed interventies en was ook een tijdje wijkinspecteur. Christian Pollet (Eerste inspecteur) blikt terug op een carrière van 32 jaar bij de politie en was actief op de dienst Informatiebeheer.

Motorrijder

Voormalig visser Pascal Dobbelaere (arbeider) heeft 13 jaar gewerkt bij Facilitair beheer als technisch medewerker. Eric Voeten (eerste inspecteur) heeft als motorrijder een carrière van 32 jaar achter de rug bij de afdeling verkeer. Philippe Tankrey (eerste inspecteur) heeft maar liefst 45 jaar gewerkt bij de rijkswacht en de politie. Hij maakte lanceerde de infokrant de Garrebrug en maakte deel uit van het kabinet van de korpschef.

Patrick Van Hevel (eerste inspecteur) had een loopbaan van 43 jaar bij de politie als teammedewerker interventie en aangifte. Henk Morel (eerste inspecteur) was 40 jaar bij de rijkswacht en politie, hij was ook monitor geweldsbeheersing.

TOOP

Hendrik Vandaele (eerste inspecteur) was maar liefst 45 jaar bij de politie, in de voetsporen van zijn vader. Geert Vandecasteele (eerste agent) heeft 27 jaar gewerkt bij politiezone Brugge. Dirk Bourgeois (eerste hoofdinspecteur) blikt terug op een carrière bij rijkswacht en politie van 39 jaar, hij was chef van het Team voor Ondersteuning, Overbrenging en Protectie (TOOP).

Joost Tanghe (Eerste inspecteur) was 36 jaar bij de politie, als motorrijder en op de afdeling verkeersplanning. Patrick Deketelaere (Eerste inspecteur), een ex-rijkswachter, was een groot deel van zijn 37-jarige carrière actief bij de lokale recherche, waar hij gedreven was in milieumisdrijven.

Philippe Blanckaert (arbeider) heeft 28 jaar gewerkt als arbeider bij dienst middelenbeheer. José Helewaut (eerste inspecteur) had een loopbaan van 44 jaar bij rijkswacht en politie. Ook Roger Schutz (eerste inspecteur) heeft 44 jaar gearbeid bij rijkswacht en politie, lange tijd als wijkinspecteur. Carine Swennen (bediende) was 16 jaar de moeder van de dienst verkeer.

Integratie

Jacques Dobbelaere (eerste commissaris) blikt terug op 40 jaar rijkgevulde loopbaan, hij werd op 1 mei 2013 benoemd tot commissaris. Dirk Poppe (eerste hoofdinspecteur) was 38 jaar in dienst en speelde een belangrijke rol bij de integratie van de politiediensten in 2001.

Jan Beukelaer (eerste inspecteur) kijkt terug op 40 jaar loopbaan bij rijkswacht en politie, bij interventie en erna als wijkinspecteur op Ver-Assebroek en spotter. Franky Tamsin (eerste inspecteur) kwam in dienst in 1988 en was onder meer actief op dispatching. Alain Anseeuw (eerste hoofdinspecteur) was 37 jaar bij rijkswacht en politie, vooral werkzaam als gedreven functioneel beheerder.

Dorine Verstappen (eerste agent) heeft 25 jaar gewerkt bij de politie als agent.