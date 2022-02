Politie bevrijdt hond uit erbarmelijke omstandigheden in appartement

Afgelopen nacht werd de politie van Oostende opgeroepen voor geluidsoverlast. Maar ze troffen in het appartement nog meer aan.

Naar aanleiding van aanhoudende geluidsoverlast werd de politie rond 2 uur deze nacht opgeroepen naar een appartement in de uitgaansbuurt. Ze kregen er geen gehoor want de muziek stond heel luid. Uiteindelijk konden ze met veel moeite toch binnen in het appartement.

Daar troffen ze een hond aan, die leefde in erbarmelijke omstandigheden. Het appartement lag er vuil en niet onderhouden bij. De hond werd bevrijd en overgebracht naar het Blauwe Kruis, waar hij nu voorlopig verblijft.