Politie beperkt schooltoezicht in Brugge wegens personeelstekort

Wegens personeelstekort perkt de lokale politie van Brugge drastisch het toezicht aan scholen in. Jeugschepen Mathijs Goderis betreurt dit ten stelligste. Hij vindt dat de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen in Brugge in het gedrang komt.

De Brugse jeugdschepen Mathijs Goderis wijst erop dat de stad Brugge in 2017, na een tragisch ongeval, in samenwerking met de lokale politie een 10 puntenplan voor een veiliger schoolomgeving opstelde: “Dat plan hield in dat er aan scholen langs gewestwegen zonder verkerslichten politietoezicht voorzien werd.”

Twee scholen

“Ik stel nu vol verwondering vast dat de politie dit engagement eenzijdig opzegt. Ik kreeg woensdag telefoontjes van twee Brugse scholen, die tot hun grote verbazing merken dat de politie het toezicht geschrapt heeft, zonder hierover voordien in dialoog of overleg te gaan met die scholen.”

“Uiteraard heb ik veel begrip voor de personeelsproblemen bij de politie. Maar besparen op de kap van de veiligheid van schoolkinderen is geen goed signaal. Ik zal dit aankaarten binnen het stadsbestuur en kan dit niet zomaar laten passeren als schepen voor Jeugd én Preventie.”

“De situatie aan die twee scholen is schrijnend. Gemachtigde opzichters moeten er met gevaar voor eigen leven en van de kinderen wegspringen, als automobilisten voorbij de schoolpoort razen en alle aanwijzigingen van de opzichters negeren. De afschrikkende aanwezigheid van een agent in uniform is er noodzakelijk.”

Punctuele controles

Volgens Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie Brugge, klopt het dat de politie niet langer voorziet in dagelijks en structureel toezicht aan bepaalde scholen: “Maar er zijn wel nog punctuele en flexibele controles.”

“Ook wij blijven er extra waakzaam, alleen kunnen we niet dagelijks op één en dezelfde locatie aanwezig zijn en doen we alle scholen aan. Er is trouwens niet alleen het personeelstekort maar ook het feit dat we ons verkeersbeleid steeds meer moeten diversifiëren.”

“Zo controleren onze motorrijders nu ook de fiets- en schoolstraten die er gestaag bijkomen. Daarnaast willen we ook nog meer investeren in de opleiding en begeleiding van de gemachtigd opzichters die het toezicht aan de schoolpoort voor hun rekening nemen.”

“Intussen houden we ook nog contact met de scholen en brengen we de pijnpunten verder in kaart, geven we advies in verband met schoolververvoerplannen. We doen dus echt alles wat we kunnen!”