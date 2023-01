Politici dansen polonaise en glijden ‘Mont Furnois’ af tijdens nieuwjaarsreceptie Veurne

Voor de nieuwjaarsreceptie van het Veurnse stadsbestuur hadden zich meer dan 1.700 Veurnaars ingeschreven, maar het waren er uiteindelijk honderden meer die zondag afzakten naar de Veurnse markt om te klinken op het nieuwe jaar onder een stralende winterzon. Het gezelschap van kunstenorganisatie CirQ had met Radio Gaga een wervelende show georganiseerd waarbij een aantal geëngageerde Veurnaars hun verhalen én hun goede voornemens voor 2023 mochten vertellen. Politici waagden zich aan een polonaise en gleden van de glijbaan.

De eerste Veurnaars die hun goede voornemens via de radio mochten bekendmaken waren burgemeester Peter Roose en de Veurnse schepenen. “In mijn tienjarige ambtstermijn hebben we toch al veel kunnen realiseren”, vertelt burgemeester Roose.

“En er zijn ook heel wat zaken waar we dit jaar naar uitkijken, zoals de inhuldiging van de muziekacademie die haar nieuwe stek krijgt in het Suikerpark, de aanleg van verbindende fietspaden…”

Creatieve ideeën

Schepen Pascal Sticker vult aan: “We voeren ons beleid voor de Veurnaars als team, als schepencollege. Belangrijk dit jaar zijn onze inspanningen rond mobiliteit. Binnenkort ronden we de enquête af over onder meer parkeren, fietsen, circulatie in de binnenstad, etc. De resultaten maken we dit voorjaar bekend aan de adviesraden en de bevolking. Voor KSV Veurne investeren we in nieuwe infrastructuur, Tennisclub Bachten de Kupe krijgt een indoor tennishal, enz…”

Burgemeester Roose mocht een favoriet muzikaal nummer aanvragen, en dat schalde even later door de radio: “Ik kies voor Daydream van The Wallace Collection, waartoe ook Veurnaar Sylvain Vanholme behoorde. Dat nummer is gemaakt in mijn geboortejaar, 1969, en het blijft inspireren voor nieuwe creatieve ideeën.”

Nadat het stadsbestuur alle goede voornemens bekend had gemaakt, mochten de schepenen het jaar inzetten met een eerste challenge: binnen de kortst mogelijke tijd moesten ze de Mont Furnois afdalen. Deze megaglijbaan van 25 meter lang verving deze kerstvakantie de ijspiste. Winnaar van de challenge werd schepen Anne Dequidt, die hiervoor nauwelijks 7 seconden nodig had.

En er was nog meer Veurnse ‘girlpower’. Maar liefst drie Veurnse dames waren het snelst in de nieuwjaarswensenmarathon. In een mum van tijd hadden ze tien voor hen wildvreemde Veurnaars hun nieuwjaarswensen overgemaakt.

Polonaise

Voor nog meer ambiance zorgde presentator en gangmaker Wouter Verdegem toen hij met een hele rij Veurnaars de polonaise startte met het feestnummer Er staat een paard in de gang van André Van Duin. Met het glas in de hand laveerden ze tussen de bomen van het kerstbos.

Tussen de muzikale acts bleven de radiopresentatoren Veurnaars interviewen die een bijzonder verhaal kwamen vertellen. Onder hen was ook Luc Dhondt, ondervoorzitter van vzw De Netzak: “We zijn volop bezig om de nieuwe stek van onze sociale winkel De Netzak klaar te stomen voor de verhuis van de Daniël Dehaenelaan naar de Sporkijnstraat. In het voormalige pand van de Christelijke Mutualteiten (CM) hebben we veel meer ruimte voor de kleding, voeding, speelgoed, klein huishoudelijk materiaal, enz. die we daar aanbieden aan kwetsbare mensen en gezinnen die naar ons worden doorverwezen via onder meer het OCMW, de Sociale Dienst, het CAW, CLB, Covias, Vondels, Kind en Gezin… Daar kunnen we hopelijk half februari de deuren openen.”

Veurnse Belleman

Ook Joris Goens, de Veurnse Belleman, die al tien keer het Belgisch kampioenschap Belleman heeft gewonnen, ontsnapte niet aan een radio-interview. Joris had echter geen microfoon nodig. Hij klom na het interview gezwind de glijbaan op en met zijn megafoon in de hand riep hij uit volle borst heel Veurne een gelukkig nieuwjaar toe. Daarna slierde hij al even gezwind de Mont Furnois af, met zijn megafoon in de lucht.