Polenplein in Roeselare loopt vol voor nieuwjaarsreceptie #VANRSL

Een bomvol Polenplein was zondag het resultaat van de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van het Roeselaarse stadsbestuur aan haar inwoners. Frieten, Griekse hapjes, een knappe live band en vooral veel drankjes zorgden voor een uitgelaten sfeer.

De ‘traditie’ van een nieuwjaarsreceptie voor de Roeselarenaars is pas vorig jaar opgestart met een winterse bijeenkomst van de stadsgenoten op het Stationsplein. Dit keer was het Polenplein the place to be en opvallend veel stadsgenoten kwamen in groep, met de buurt, de buren of de vereniging naar het plein, volgens de organisatie goed voor zo’n 3.500 binnenkomers en gemiddeld voor ongeveer 2.600 feestvierders.

We ‘overvielen’ enkelen van hen met de vraag waarom ze zo van Roeselare houden en wat er in dit verkiezingsjaar op de bucketlist van de burgemeester mag komen. De WhatsAppgroep van de ouders van basisschool De Plataan was samen met de jarige Jozefien Horré (37) present aan de kinderanimatiekant van het Polenplein. “Mogen wij even pleiten voor veel meer speelpleinen in de binnenstad van Roeselare? We zien dat de wijken goed bediend worden, maar voor wie binnen de kleine ring woont is er weinig aanbod. Zo kan het speelplein van het Geitepark wel een serieuze upgrade gebruiken en voor de ouders zien we zomerbars annex kinderspeelpleinaanbod graag terugkeren.”

Het Polenplein had ook wel wat mee van een mini-festivalweide. Op het podium stond na de verwelkomingsspeech van burgemeester Kris Declercq De toâpe Geraapte, een Roeselaarse band die met medleys en covers altijd voor animatie zorgt. “De horecazaken rond het Polenplein zorgden voor een vlotwerkende barbediening en de leerlingen van het VTI hadden een mocktail klaar die tussen de cava’s, pilsjes en vooral Rodenbach erg werd geapprecieerd”, klinkt het nog.