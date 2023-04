Poldergemeente geselecteerd voor project ‘DNA van het dorp’: provincie helpt Zuienkerke met opstellen masterplan

Zuienkerke is een van de vier West-Vlaamse gemeenten die dit jaar geselecteerd zijn voor ‘DNA van het dorp’. De provincie wil met dat project ontwikkelingen in kleine dorpskernen in goede banen helpen leiden. “Voor onze hoofdgemeente kaartten we als lokaal bestuur alvast de mobiliteitsproblemen aan en in Houtave ligt onder meer de herinrichting van enkele trage wegen op tafel”, klinkt het.

Een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor het dorp of de bescherming van een uniek dorpsgezicht: stuk voor stuk ruimtelijke ontwikkelingen die om een goed onderbouwde visie vragen. Met de projectoproep ‘DNA van het dorp’ wil het provinciebestuur kleinere gemeenten hierbij een handje helpen. De provincie ondersteunt de gemeenten – vier per jaar, waarvan één in de polder- en kustregio – bij het opstellen van een masterplan en zal deze nadien ook helpen om te zetten in de praktijk. Belangrijke aandachtspunten hierbij, zijn de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de dorpen. “Wij zijn inderdaad geselecteerd voor onze dorpskern Zuienkerke, waar we met een aantal specifieke uitdagingen zitten. Maar omdat onze hoofdgemeente zo weinig inwoners telt, werd ook deelgemeente Houtave meegenomen”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

Identiteit versterken

Een van de grote uitdagingen voor Zuienkerke is de mobiliteit. Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel nog hoe het landbouwverkeer uit de dorpskern kan worden geweerd. Voor Houtave ligt onder meer de herinrichting van een aantal trage wegen op tafel. “De bedoeling van dat masterplan, is ook om de identiteit van onze dorpskernen verder te versterken. De provincie stelde hiervoor al een studiebureau aan”, aldus De Vlieghe.

De grootste uitdaging? De mobiliteit op punt zetten

Begin april vond in zaal De Notelaar een ‘kick-offmoment’ plaats waarbij ook de bewoners al een eerste keer bevraagd werden. Maar volgens burgemeester De Vlieghe viel daar de opkomst wat tegen. “Jammer, want het is de bedoeling dat er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd wordt. Maar de bewoners kregen nadien ook allemaal nog een invulkaart in de bus. We hopen dat daar alsnog interessante zaken uit voortkomen”, klinkt het. Begin september volgt een ‘ontwerpweek’ waarbij lokale ambtenaren, experten en het gemeentebestuur, maar ook de inwoners opnieuw betrokken zullen worden. In de loop van december worden de resultaten nog een laatste keer teruggekoppeld om vervolgens tot een finaal ontwerp te komen.