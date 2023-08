Pol Van Den Driessche: “Stop de betonnering van waterrijke gebieden in Brugge”

Volgens gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) bedreigen drie dossiers de natuur in Brugge: een kantorencomplex ter hoogte van de Zandwegemolen in Sint-Pieters, de plannen van sociale bouwmaatschappij Vivendo in de Mispelaar en de geplande verkaveling aan de Sint-Trudostraat: “Stop de betonnering van waterrijke gebieden.

Pol Van Den Driessche (N-VA) kreeg tijdens de gemeenteraad dinsdagavond de steun van Andries Neirynck (Groen), die zich afvroeg waarom de Stad zich niet verzet heeft tegen het feit dat het provinciebestuur in beroep de weigering van Brugge om kantoren toe te laten aan de Zandwegemolen schrapte.

Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) overliep de drie projecten: “De plannen voor de Zandwegemolen werden aangepast, er is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan onze bezwaren. De molen komt nu beter tot zijn recht. Wij zien geen grond meer om naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te trekken.”

Hemelwaterverordening

“Wat de Mispelaar betreft, wordt het woonuitbreidingsgebied in het zuiden open ruimte. Voor het noorden is er geen dossier bij de stadsdiensten, Vivendo werkt momenteel niet meer aan een nieuw dossier.”

“De waterhuishouding in de Sint-Trudostraat wordt nauwgezet in het oog gehouden. Er worden geen afwijkingen toegestaan, we hanteren een strenge handhaving, wat ten goede komt van de mensen die in deze nieuwe verkaveling komen wonen en voor de buurtbewoners. Vanaf oktober treedt de nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening in voege. Nu al toetsen we dossiers aan die verordening. Die biedt meer garanties, want ze heeft nuluitstroom als doelstelling”, aldus Franky Demon.

Pol Van den Driessche (N-VA) loofde het voortschrijdend inzicht van sociale bouwmaatschappij Vivendo: “Laat daar in de Mispelaar maïs groeien in plaats van huizen!”