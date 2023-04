Pol Van Den Driessche: “Brugge moet mee de renovatie van de sportzalen van Ter Groene Poorte bekostigen”

Het Instituut voor Voeding en de Internaten Brugse Rand willen de oude sportzalen van Ter Groene Poorte op korte termijn te vernieuwen. Tijdens de gemeenteraad dinsdagavond vroeg Pol Van Den Driessche (N-VA) de Stad Brugge om financieel bij te springen, zodat de sportzalen ook voor andere scholen en de buurt kunnen worden opengesteld.

De sportzalen van Ter Groene Poorte, gebouwd in de jaren ’70, dragen volgens Pol Van Den Driesche een indrukwekkende geschiedenis mee: “De Brugse basketbalploeg Avanti beleefde er memorabele, succesvolle jaren. Maar ook de speelpleinwerking van Ter Groene Poorte, waar ik jarenlang monitor was, beleefde tijdens de zomervakantie prachtige evenementen in deze grote ruimtes.”

Sportvloeren

“Nu stellen het Instituut voor Voeding vzw en de Internaten Brugse Rand vzw voor om deze sportzalen op korte termijn te vernieuwen. De structuur van de gebouwen evenals het dak zijn gelukkig nog in goede staat. Maar de sportvloeren voldoen helemaal niet meer aan de normen van vandaag en ook de nooddeuren moeten worden vernieuwd. Echt sporten is er eigenlijk niet meer mogelijk en echte competitiewedstrijden zijn uitgesloten. De tribunes zijn evenzeer kaduk maar kunnen vermoedelijk nog worden hersteld.”

“Wat dit voorstel bijzonder aantrekkelijk maakt is het aanbod om deze sportzalen voortaan ook buiten de les- en internaatsuren open te stellen voor Brugse sport- en jeugdverenigingen. Zoals u weet is de vraag naar sportzalen in Brugge nog steeds groter dan het aanbod. In de schoolvakanties zouden daar ook sportkampen kunnen worden georganiseerd, de kamers van het naastliggende internaat vormen een extra troef daarvoor.”

Openstellen

“Ook de Brugse scholengroep Impact is geïnteresseerd om die sportzalen nu en dan te kunnen gebruiken. Als het Brugs stadsbestuur financieel bijspringt, moeten deze gebouwen voor iederen kunnen worden opengesteld”, aldus Pol Van Den Driessche.

Sportschepen Franky Demon zei dat er hierover al sedert vorig jaar overleg is met Ter Groene Poorte: “Van zodra het subsidiedossier rond is, kunnen we cofinancieren. Onze sportdienst bereidt het dosier voor.”