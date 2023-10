Poëzieatelier Brugge viert tien jaar met bloemlezing

Het Poëzieatelier Brugge bestaat tien jaar en dat is afgelopen zondag bij Avansa Brugge gevierd met het voorlezen van gedichten en de presentatie van de bloemlezing ‘Bossanova en taart’. Tussendoor liet jong Brugs talent Luka D’herde een accordeondeuntje horen.

“In 2012-2013 organiseerde ik bij Avansa twee korte poëziecursussen van telkens vier avonden. Daaruit is dan het Poëzieatelier Brugge gegroeid, waarbij we streven naar minstens tien en maximaal elf deelnemers, en daarin zijn we altijd geslaagd”, zegt meester-dichter Philip Hoorne, oprichter, bezieler en minzame begeleider van het Poëzieatelier Brugge.

Open geest

“We komen tienmaal per jaar samen, op de laatste donderdag van de maand. Enkele dagen voordien bundel ik de gedichten die de deelnemers gemaakt hebben op een document, en verspreid ik dat onder de leden, zodat ze op de bijeenkomst goed voorbereid feedback kunnen geven op elkaars werk. Elkaar beter maken, dat is wat we doen, en dat gebeurt open minded en zonder taboes, beleefd en respectvol.”

“De bezetting verandert elk jaar, maar sommigen zijn al van in het begin lid. Iedereen is welkom: er zijn er die willen publiceren, maar er zijn er ook die die ambitie niet hebben en die voor zichzelf schrijven.”

Onder de leden zijn er redelijk wat Bruggelingen, maar ook verzenschrijvers uit onder andere Merelbeke, Hasselt en Ieper, en zelfs drie Nederlanders.

“Het Poëzieatelier is ook een sociaal gebeuren, want het brengt mensen bijeen die elkaar anders nooit zouden ontmoet hebben”, luidt het nog.

Verbinding

“Onze deuren zullen altijd open blijven staan voor het Poëzieatelier, want wat het doet sluit aan bij waar wij voor staan: cultuurparticipatie, persoonlijke ontwikkeling, delen van cultureel erfgoed en verbinding”, zegt educatief medewerkster Griet Provoost van Avansa Brugge.

‘Bossanova en taart’ is een publicatie van Uitgeverij Partizaan, telt 80 bladzijden en kost 20 euro. De bloemlezing bevat bijdragen van alle dichters die de voorbije tien jaar deel uitmaakten van het atelier. Te koop bij Avansa Brugge en boekhandel De Reyghere. (CGRA)