Poetsvrouw van MaZ Rita Deblaere feestelijk uitgezwaaid voor pensioen: “De werksfeer zat altijd goed”

Rita Deblaere werd onlangs door haar collega’s en het stadsbestuur feestelijk uitgezwaaid naar aanleiding van haar pensioen als poetsvrouw. De Magdalenazaal was sinds ze in 2002 bij de stad begon te werken haar vaste werkplek.

Haar echtgenoot Roland Vanrafelghem, haar collega’s bij de Magdalenzaal en ook het stadsbestuur wilden het pensioen van Rita Deblaere duidelijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de foyer van de MaZ, zoals de Magdalenazaal vaak afgekort wordt, stonden herinneringen aan haar loopbaan opgesteld en er waren voldoende drankjes en hapjes voorzien voor een stevig feestje. Rita werkte sinds het belangrijke cultuurjaar 2002 voor stad Brugge en al die jaren was de MaZ haar vaste werkplek. Namens het stadsbestuur kwamen schepen voor Cultuur Nico Blontrock (CD&V) en schepen voor Personeel Pieter Marechal haar feliciteren.

“Het contact met de collega’s, daar kijk ik met veel genoegen op terug. De sfeer onderling zat altijd goed. Er werd regelmatig ook eens gezwansd op de werkvloer en dat maakte het leuk. Het is soms ook heel zwaar geweest. Als er al eens een collega uitviel wegens ziekte, stond ik hier alleen van boven tot beneden de Magdalenazaal te poetsen en op te ruimen”, aldus Rita.

“Of als er een fuif was geweest, stonden we hier alle bekers en andere vuiligheid bijeen te vegen. Vroeger was het ook veel lastiger voor de rug, toen we nog met emmer en doek alles moesten dweilen. Nu is het toch iets makkelijker geworden met die nieuwe schoonmaakrobots. Al zijn er ook momenten geweest dat we hier op ons achterwerk zaten om de vuiligheid van tussen de houten vloer te schrobben.”

Tijd voor hobby’s

Rita zal haar collega’s heel erg missen en ze heeft zich dan ook voorgenomen om af en toe nog eens binnen te springen om een klappeke te doen. Vanaf nu heeft ze dus tijd om zich bezig te houden met haar hobby’s: een optreden in het theater meepikken, bij mooi weer een terrasje doen en samen met Roland de markten afschuimen of eens op restaurant gaan.

(PDV)