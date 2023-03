Poetsdienst van OCMW in Moorslede is met 70.000 euro verlieslatend: zoektocht naar externe partner gestart

Het OCMW van Moorslede gaat op zoek naar een externe partner om mee samen te werken voor de poetsdienst die verlieslatend is. Vorig jaar ging het om 70.000 euro. “De negatieve trend zet zich steeds verder”, aldus schepen Benedikt Vallaey (STERK) donderdagavond tijdens de OCMW-raad. “De uitgaven bestaan bijna volledig uit loonkost waardoor besparen binnen de poetsdienst onmogelijk is.”

“Aan inkomstenzijde is het onmogelijk om naast de dienstencheques het volledige verlies te verhalen op de gebruikers. De expertise die nodig is voor een financieel optimaal beheer van de poestdienst, baart het lokaal bestuur zorgen.”

“Wie op pensioen gaat of kiest voor een andere uitdaging wordt niet vervangen”

Qua personeel gaat men afbouwen. “Wie op pensioen gaat of kiest voor een andere uitdaging wordt niet vervangen”, aldus de bevoegde schepen. “We gaan proberen een samenwerking te vinden met een partner. We hebben er heel goed over nagedacht maar kunnen niet verder. Ons personeel en cliënteel willen we niet in de kou laten staan. We zijn als dienstenchequeonderneming in onze gemeente met drie spelers.”

Reactie oppositie

“Ik heb de indruk dat jullie in de plaats van te zoeken naar een oplossing de poetsdienst willen uitverkopen of laten afvloeien”, oordeelt Bart De Koning (PRO). “Als je voor alles dat op de gemeente verlieslatend is een externe partner zoekt, dan ga je mogen de boel sluiten. Is bijvoorbeeld de sportdienst niet verlieslatend ?”

“Er zijn veel gemeenten die de poetsdienst afbouwen”, reageert de schepen. Fractieleider Veerle Demeulenaere (N-VA) vroeg wat er gebeurt indien er geen externe partner wordt gevonden. “Dan zal het blijven zoals het is”, aldus Benedikt Vallaey.