Poetins Tsjetsjeense spion blijkt… Roeselaarse slager te zijn

Een voormalige slager uit de Vijfwegenstraat in Roeselare is in Tsjetsjenië opgedoken als strijdbroeder aan de zijde van Ramzan Kadyrov, de leider van het door Rusland gecontroleerde Tsjetsjenië. Omdat de man eerst vocht tégen de Russen, wordt hij gezien als spion.

Khuseyn Dzhambetov werd in 2015 uitgebreid geïnterviewd in onze krant. De man vertelde dat hij elf jaar daarvoor uit Tsjetsjenië was weggevlucht naar België. “Mijn echtgenote is me achterna gekomen met ons dochtertje. We werden erkend als vluchtelingen en zijn zes jaar geleden naar Roeselare gekomen. We hebben er onmiddellijk alles aan gedaan om ons snel te integreren”, aldus Dzhambetov.

Naar Oekraïne

De ondertussen veertigjarige Tsjetsjeen opende langs de Vijfwegenstraat een slagerij. “De eerste Vlaamse halalslagerij, omdat ik me niet alleen op moslims richt, maar ook op Vlaamse klanten die houden van een lekker stukje vlees”, klonk het. In maart 2022 ging de slagerij echter failliet. Nu blijkt dat Khuseyn Dzhambetov een maand daarvoor naar Oekraïne was getrokken, waar Poetin toen net binnen gevallen was.

Dat Dzhambetov zich aansloot bij het Oekraïense leger, leek logisch. Hij was eerder Tsjetsjenië ontvlucht nadat de Russen daar binnenvielen en waarschuwde in interviews dat na Oekraïne ook nog andere Europese landen het slachtoffer zouden worden van Russische agressie. Dzhambetov vocht in Oekraïne in het OBON-bataljan, een eenheid van het Oekraïense leger die voornamelijk bestaat uit Tsjetsjeense verzetsstrijders.

Spion

De man blijkt nu echter overgelopen te zijn naar de Russen. Althans, dat doet een video van de pro-Russische Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov – bijnaam: ‘de bloedhond van Poetin’ – vermoeden. Op de beelden is te zien hoe hij uitgebreid knuffelt met Kadyrov en een schot lost met een machinegeweer.

Zijn voormalige strijdmakkers bij het OBON-bataljon maken zich ongerust over ‘overloper’ Dzhambetov. Ze vermoeden dat hij niet zomaar overgelopen is, maar dat hij al langer in dienst was van de Russen en hen bespioneerde terwijl hij zogezegd met hen meevocht. “Hij kent onze namen, weet wie waar woont, kent onze familieleden en telefoonnummers”, zegt een ongeruste ex-collega bij de onafhankelijke Russische onlinezender Current Time.