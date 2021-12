Poes keert na twee jaar weer naar huis: “Nooit gedacht Smoothie nog terug te zien”

“Wat. Een. Wonder.” Het berichtje van Jens Vandevoorde over zijn teruggevonden poes Smoothie lokte op sociale media hartverwarmende reacties uit. Bijna twee jaar was ze vermist, maar sinds dinsdag heeft Smoothie haar gouden poezenmandje terug. “Wat een mooi kerstcadeau”, straalt Jens.

Smoothie raakte begin vorig jaar zoek. “Ze ging graag op verkenning in de buurt, en op een dag is ze niet meer thuisgekomen. Ik ben haar dan samen met buren een paar keer gaan zoeken. We hebben hier ook overal affiches opgehangen, maar daar kwam weinig reactie op. Ik had de hoop ondertussen allang opgegeven”, aldus Jens.

Het was dan ook een verrassend telefoontje, maandagavond. “De dame aan de andere kant van de lijn vroeg of we toevallig geen poes misten. Ondertussen was het al bijna twee jaar geleden dat Smoothie verdween, maar de beschrijving van die mevrouw klopte perfect: yup, da’s Smoothie, zeiden mama en ik direct tegen elkaar. Ze heeft zo’n herkenbaar ros plekje op haar hoofd. Ik kon het amper geloven: Smoothie was na twee jaar eindelijk terecht!”

‘Keppekat’ gekatnapt?

Jens had ondertussen wel al twee andere katjes geadopteerd. “Smoothie was eerst wat onwennig, maar ze is ondertussen vriendjes met Ziggy en Zoë. Ze lijkt zelf ook wel blij dat ze weer thuis is, want Smoothie was vroeger niet zo’n keppekat. Nu komt ze de hele tijd kopjes geven.” Al blijft het voor Jens wel een raadsel hoe zijn poes in Kortemark verzeild raakte. “Dat ze op eigen krachten naar daar is gelopen, zou me toch sterk verbazen. Maar hoe valt het dan te verklaren? Werd Smoothie misschien gekatnapt?” glimlacht hij. “Kortemark is voor een poes toch een eind stappen, hé. Maar het belangrijkste is dat Smoothie gezond en wel terug thuis is. Die mevrouw had haar gevonden op straat en is vervolgens zo vriendelijk geweest om met haar naar de dierenarts te gaan. Die heeft haar chip uitgelezen.” Dat Smoothie er verzorgd uitzag en niet ondervoed was, doet Jens vermoeden dat zijn poes in de tussentijd ergens onderdak kreeg. “Maar dat is nu bijzaak. Een mooier kerstcadeau had ik mij echt niet kunnen wensen.”