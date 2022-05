Poeke maakt zich op voor gezellig kermisweekend

Kasteeldorp Poeke en Ruiselede zijn altijd al sociaal innig met elkaar verweven geweest. Traditiegetrouw zijn telkens weer veel Ruiseledenaren in Poeke te vinden als het feestcomité daar zijn kermissen organiseert. Dat zal dit jaar niet anders zijn: het programma zit “eivol”, met start op 12 juni en daarna feestelijke activiteiten op 17, 18, 19 én 21 juni.

Het feestcomité zelf telt enkele temperamentvolle Molendorpers in zijn rangen. Secretaris Geert Declercq licht het uitgebreid en gevarieerd programma toe.

“Het programma zit eivol, zodanig zelfs dat we een weekje vroeger van start gaan”, aldus Declercq. “Met op zondag 12 juni het optreden van muzikant-kunstenaar Willem Vermandere in de Sint-Lambertuskerk, in organisatie van onze Gezinsbond. Info en tickets – het is bijna uitverkocht – via 0472 28 04 90.”

“Ons kermisweekend bestrijkt nu vier dagen, en gaat op vrijdag 17 juni van start met de kasteelloop en het wandelevent in het kasteeldomein en Poeke-centrum. Hoe meer je loopt, met hoe meer kasteelbier je naar huis trekt. De evidentie zelve: sporten in en aan het kasteel… daar hoort een lekker kasteelbier van West-Vlaamse makelij bij. Een stimulans om te sporten en te genieten van het domein, openbaar patrimonium van Toerisme Vlaanderen.”

“Vanaf 7 uur op zaterdag 18 juni is het centrum omgetoverd in een grote attractieve rommelmarkt, editie twintig al. Met daarbij enkele leuke demonstraties ‘schapen scheren’ door een man met expertise en vakkennis. Die avond is er het grandioos eetfestijn in het kasteel van Poeke. Alleen al voor de locatie zou je erheen rennen. Met aperitief in het lokaal Ontmoetingscentrum, kwestie van variatie en aanscherping van de fysieke conditie.”

“Op zondag 19 juni is er om 9 uur vinkenzetting – met een forse prijzenpot – en in de namidddag een wielerwedstrijd voor nieuwelingen, met start om 15.30 uur; ook nu weer ligt het parcours voor de helft op Ruiseleeds gebied. Poeke, klein maar fijn, en wijdverspreid qua beleving en vitaliteit.”

“We ronden deze ‘kleine kermis’ af op dinsdag 21 juni, met een kermiskaarting in café De Zoeten Inval”, aldus nog secretaris Declercq. (RV)