Podologiepraktijk van start nabij Torhouts ziekenhuis

In de Sint-Rembertlaan 25 in Torhout, net naast het ziekenhuis, gaat Amber Buffel (25) met een praktijk podologie van start. De sympathieke jongedame is na haar studies vier jaar als podologe in Nederland in dienst geweest en heeft er heel wat ervaring opgedaan.

Ze werkte er nabij Amsterdam voor RondOm Podotherapeuten. “Elke week vier uur rijden heen en vier uur terug, dat begon door te wegen”, zegt ze. “Plus: ik voelde almaar meer de drang om op eigen benen te staan.”

Een sociaal beroep

Amber, die oorspronkelijk uit de Aartrijksestraat in Aartrijke afkomstig is (dicht bij de Torhoutse wijk Driekoningen), woont sinds drie maanden met haar vriend Pieterjan Debeer (27) in het huis in de Sint-Rembertlaan waarin ze haar mooie praktijkruimte heeft ingericht.

“Ik heb de studies podologie aan de Gentse Arteveldehogeschool gevolgd”, vertelt ze. “Ik wou een sociaal beroep waarin ik iets voor andere mensen kan betekenen. Als podoloog ontferm ik me over alles wat de voeten en de onderstelde ledematen aangaat. Ik doe aan algemene voetzorg, bestudeer het loop- en stappatroon van de mensen die langskomen en zorg indien nodig voor aangepaste podologische zolen. Ik vind het belangrijk om samen te werken met andere zorgverleners en het totaalplaatje van de patiënt te bekijken. Ik ben met andere woorden voorstander van een multidisciplinaire aanpak.”

Een praatje slaan

Waarom Amber vier jaar in Nederland is gaan werken? “Ik wou nog niet onmiddellijk als zelfstandige starten en in België kun je als podoloog niet gemakkelijk je job in dienstverband uitoefenen. In Nederland lukt dat wel vlot.”

Of er nog tijd is voor hobby’s? “Ik ga geregeld joggen en fitness af en toe. Ik hou ook van wandelen. En van een praatje slaan. Ik ben nogal een babbelaar.” (lacht)

Alle consultaties gebeuren na afspraak en in de praktijkruimte in de Sint-Rembertlaan. Amber gaat dus niet bij de mensen aan huis. Wie een afspraak wil maken, kan dat telefonisch of online.