Poaldorppekkers organiseren eerste BK vrouwensjouwen in Dentergem: “België mocht niet langer op de lijst ontbreken”

De Poaldorppekkers organiseren op zaterdag 9 september in Dentergem het eerste Belgisch kampioenschap vrouwensjouwen, een ‘sport’ die indertijd in Finland ontstond en ondertussen al in verschillende landen wordt beoefend. Bedoeling is om zo vlug mogelijk een parcours af te leggen met een persoon op je rug.

De Poaldorppekkers is een vereniging die vier jaar geleden ontstond en ondertussen succesvolle activiteiten als een zomerbar, familiecamping en een terras aan de kerk op zijn conto heeft staan. Dit keer pakken ze uit met een primeur voor ons land en organiseren ze het eerste BK vrouwensjouwen, in het Engels beter bekend als WifeCarrying.

“Deze gekke competitie vindt zijn oorsprong in Finland, waar jaarlijks het WK plaatsvindt”, vertelt Dieter Dewitte van de Poaldorppekkers. “Ondertussen vindt deze wedstrijd al plaats in landen als het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten. Wij vonden dat België niet op die lijst mocht ontbreken.”

Gewicht in bier

Maar wat houdt die bizarre discipline nu precies in? “Terwijl je een andere persoon draagt, moet je zo vlug mogelijk een parcours van ongeveer 250 meter afleggen. Het heeft één water- en twee droge obstakels”, weet Dieter. “Hoewel het kampioenschap vrouwensjouwen heet, discrimineren we niet en zijn alle combinaties mogelijk. Zowel mannen als vrouwen mogen deelnemen en mogen een man of vrouw op hun rug dragen. Dat mag uw eigen partner zijn, een buur, maar evengoed iemand anders. De persoon die je draagt moet echter minstens 17 jaar zijn en de drager 18 jaar. Wie zo vlug mogelijk het parcours aflegt, is Belgisch kampioen en krijgt het gewicht van de gedragen persoon in liters bier. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan er ook individueel of in kleinere groepjes worden gewerkt. Daarbovenop krijgt het koppel ook een ticket om deel te nemen aan het WK in Finland.”

Ook kinderen kunnen deelnemen. “Om 13 uur gaat een kinderrace van start. Zij mogen met een knuffel op hun rug een aangepast parcours afleggen”, knipoogt Dieter. “Elk deelnemend kind krijgt natuurlijk een verrassing. Het BK zelf begint om 15 uur.