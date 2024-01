Pluto verlengt prinsentitel carnaval in Torhout

Na een spannende verkiezingsavond met massaal veel volk is Danny Merchie, alias Pluto, van de Orde van de Sparrestee voor het tweede opeenvolgende jaar prins carnaval van Torhout geworden. Hij klopte zijn uitdager Kjartan Deseure van de nieuwe Orde van de Torhoutnaere.

Er werd gestreden op het scherp van de snee en Kjartan hoopte Pluto van zijn troon te kunnen stoten. In een stomende zaal De Mast is dat echter niet gelukt. Danny Merchie (56), met zijn dochter Vanessa als prinses aan zijn zijde, behaalde het overtuigende aantal van 938 stemmen en stak de pluimen op zijn hoed. Kjartan (25) had nochtans een felle campagne gevoerd met grote zichtbaarheid in het straatbeeld.

Aanstelling op 3 maart, stoet op 10 maart

Op zondag 3 maart om 10 uur in het oud-stadhuis wordt prins Pluto plechtig aangesteld. Een week later, op zondag 10 maart om 14.30 uur, is de carnavalsstoet voorzien en zwaait hij de skepter.