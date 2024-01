Pluto en Kjartan willen de pluimen

De stedelijke carnavalsverkiezing op zaterdag 27 januari in zaal De Mast belooft een van de spannendste sinds jaren te worden. De regerende prins Danny Merchie, alias Pluto, neemt het als lid van de Orde van de Sparrestee op tegen Kjartan Deseure van de gloednieuwe Orde van de Torhoutnaere. Beiden maken zich sterk dat ze het zullen halen. Het wordt een strijd om de pluimen die weleens in een nek-aan-nekrace zou kunnen uitmonden.

Anders is het gesteld met de prinsenverkiezing bij de derde leeftijd, want die gaat bij gebrek aan kandidaten niet door. Marc Martens (62) blijft logischerwijze keizer carnaval bij de senioren. Vorig jaar kreeg hij als enige kandidaat zijn derde prinsentitel eenvoudig in de schoot geworpen.

Een haar in de boter

Ook Danny Merchie (56) uit de Vinkenstraat, die in de carnavalsmiddens als Pluto door het leven gaat, had vorig jaar geen tegenkandidaat en werd bijgevolg prins zonder echte verkiezing. Hij en zijn gezinsleden zijn gepokt en gemazeld in de wereld van het carnaval. Pluto is prins van West-Vlaanderen geweest en zijn vrouw Simonne Petyt werd prinses van Groot-Oostende, West-Vlaanderen en – jawel – België. Hun dochter Miroyka was kinderprinses van België voor andersvaliden en jeugdprinses van West-Vlaanderen, eveneens voor mensen met een beperking. Een andere dochter Sharina is roosje in Torhout geweest plus prinses van Groot-Oostende. En oudste dochter Vanessa ten slotte is momenteel de prinses van Pluto zelf. Zij staat nu opnieuw aan zijn zijde.

Danny treedt nog altijd in het strijdperk als lid van de Orde van de Sparrestee, ooit opgericht en jarenlang geleid door wijlen Marcel Vanacker. Maar intussen heeft Rudette Laga, de weduwe van Marcel, zich van de Orde van de Sparrestee gedistantieerd. Ze is ondervoorzitter van de nieuwe Orde van de Torhoutnaere geworden. Keizer Dirk Couwelier heeft de Orde van de Sparrestee eveneens verlaten en is voorzitter van de Orde van de Torhoutnaere. Er zit dus op z’n zachtst gezegd een haar in de boter. Die vinnige strijd tussen de twee orden geeft de verkiezing nog wat extra pigment.

1.500 mensen verwacht

De kandidaat van de Orde van de Torhoutnaere is de uitdager van Pluto: Kjartan Deseure (25) uit de Aartrijkestraat. Hij is de zoon van Geert Deseure en Mireille Despeghel. Geert heeft zich in een ver verleden ooit zelf in de carnavalsstrijd gegooid voor de toenmalige Orde van de Leutemakers in het intussen verdwenen café ‘t Wit Paard in de Oostendestraat, dat Mireille samen met hem heeft gerund. Stephanie Gryspeerdt uit Lichtervelde is de vriendin van Kjartan en tegelijk zijn roosje.

“Beide kandidaten hebben beloofd een mooie show tijdens het verkiezingsbal van zaterdag 27 januari te zullen brengen”, zegt schepen van Feestelijkheden Annick Vanderspurt. “De zenuwen staan strak gespannen, maar ik reken op een sportieve tweestrijd. Pluto en Kjartan zijn beiden sterke en degelijke kandidaten.”

“Stemmen kan van 19 tot 23 uur in zaal De Mast, uiteraard enkel met een geldig stembiljet”, vult Koen Pirlet van het Vrijetijdshuis aan. “Zo’n biljet kun je bij ieder van de kandidaten kopen voor 3 euro, een consumptie inbegrepen. Er zijn ook biljetten te koop aan de ingang van de zaal. We zijn ervan overtuigd dat het een fantastisch carnavalsfeest wordt. Er zijn al zeker 1.000 kaarten verkocht. We verwachten om en bij de 1.500 mensen. Dat is een fenomenaal succes. Na het tellen van de stemmen wordt de prins om middernacht bekendgemaakt.”

Ook kindercarnaval

Zoals gezegd is er dit keer geen carnavalsfeest voor de derde leeftijd, maar wél voor de kinderen. Dat heeft pas een maand later plaats: op woensdag 28 februari van 14 tot 16 uur in zaal Club de B aan de s’ Gravenwinkelstraat. De toegang is gratis en er wordt voor animatie gezorgd met dans, humor, spel en goocheltrucs. Uit de meest enthousiaste, mooist verklede jongens en meisjes kiest de jury de jeugdprins en -prinses.

En dan is er uiteraard nog de carnavalsstoet. Die trekt op zondag 10 maart vanaf 14.30 uur door de Torhoutse centrumstraten.

“Na de geslaagde editie van vorig jaar kregen we heel wat aanvragen binnen om aan de stoet deel te nemen”, zegt Koen Pirlet. “Er hebben zich al 33 groepen aangemeld. We duimen dat het mooi weer wordt, dan zal het vast en zeker op de koppen lopen zijn.”

In het drukke verkiezingsjaar zou het natuurlijk leuk zijn mochten enkele lokale gezelschappen de draak steken met de actualiteit. Lachen is nu eenmaal gezond.