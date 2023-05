Pluimveehouder Danny reageert op onderzoek naar uitbuiting en mensenhandel bij dienstverlener: “We werken met hen, maar er is geen alternatief”

Een dienstverlener in de pluimveesector zou zich schuldig maken aan uitbuiting en mensenhandel en het grootschalig gerechtelijk onderzoek kan belangrijke gevolgen hebben. “Als zij zouden stoppen, zit de sector met een gigantisch probleem”, stelt pluimveehouder Danny Coulier, die ook de “forse factuur” voor het onderzochte bedrijf aanklaagt. “Wat wij voor hun diensten betalen, doet allesbehalve denken aan uitbuiting.”

Toen twee Bulgaarse personen midden november 2021 mensen aanspraken in Poperinge omdat ze honger hadden, startte een grootschalig onderzoek naar een belangrijke dienstverlener die elk jaar meer dan honderd miljoen stuks pluimvee vangt, verlaadt en lost in België, Nederland en delen van Duitsland en Frankrijk.

Dat bedrijf had volgens het arbeidsauditoraat de identiteitspapieren van de twee Bulgaren afgenomen en ze beschikten niet over middelen om voedsel aan te kopen. Het duo was niet alleen: de politie ontdekte een tiental slachtoffers, die gehuisvest waren in een vervallen vakantiehoeve in Poperinge.

Dat bevestigt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “In het kader van de woonkwaliteit werd een stopzetting van het gebruik bevolen”, zegt hij. “Er mocht niet meer gewoond worden en er werd een oplossing gezocht voor de mensen die er waren.”

Aanwijzingen

De slachtoffers werden opgevangen door erkende slachtoffercentra. Uit hun verklaringen bleken aanwijzingen van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. “De slachtoffers worden gerekruteerd in onder meer Bulgarije en Roemenië, om vervolgens in België tewerkgesteld te worden bij het verzamelen en ophalen van pluimvee in kwekerijen en boerderijen. Er rezen ernstige vragen bij hun leef- en arbeidsomstandigheden”, aldus Jeroen Lorré, woordvoerder van arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen.

Het onderzoek naar praktijken van economische uitbuiting in de pluimveesector leidde tot de uitlevering en verdere aanhouding van een hoofdverdachte: een Nederlands-Turkse man (51) uit de Nederlandse stad Arnhem. Hij werd enkele weken geleden gearresteerd tijdens een gerechtelijke actie met simultane huis- en bedrijfszoekingen in België en Nederland.

Gericht op Nederlands-Belgische vennootschapsgroep

Het onderzoek richt zich tegen de Nederlands-Belgische vennootschapsgroep en hun bedrijfsleiding. Volgens Lorré kennen de praktijken “een brede territoriale spanwijdte over het Vlaamse grondgebied”.

“Ik weet waarover en om wie het gaat”, reageert Danny Coulier. Hij is voorzitter van de Landsbond Pluimvee en baat een pluimbeebedrijf uit in Alveringem, een buurgemeente van Poperinge waar de feiten aan het licht kwamen. “Net als talloze andere pluimveehouders werk ik zelf ook met dat bedrijf”, vervolgt Coulier. “Er is geen alternatief: dat bedrijf deed overnames en groeide uit tot een van de grootste servicebedrijven, waardoor er amper concurrentie is. Als zij zouden stoppen, zit de pluimveesector met een gigantisch probleem.”

De vestiging van het bedrijf ligt in Nederlands Limburg en biedt volgens de eigen website centrale huisvesting aan hun medewerkers, direct bij indiensttreding en op verschillende locaties in België en Nederland. “Dit biedt praktische voordelen op het gebied van vervoer en communicatie en draagt bij aan een goede balans tussen werk en privé”, klinkt het. Het bedrijf promoot zichzelf als een erkende en ervaren dienstverlener binnen de pluimveesector sinds 1993, met “ervaren, gemotiveerde en tevens geregistreerde legale medewerkers.”

Vak apart

“Het vangen en verladen van bedrijfspluimvee is een vak apart”, stelt het bedrijf. “Onze professionals hebben deze discipline als geen ander in de vingers. Met tien laadploegen en meer dan 90 arbeidskrachten kunnen we trots zeggen dat we uitgegroeid zijn tot het grootste pluimveeservicebedrijf van Nederland.”

Coulier zet nu de pluimveehouders uit de wind. “Ons valt niets te verwijzen. Je kan het vergelijken met een loonwerkbedrijf in de landbouw. Wij besteden het lossen, vangen en verladen van pluimvee uit aan dat bedrijf: een speciale en niet de meest sexy job. Ze werken veelal met buitenlandse mensen, onder wie Roemenen en Bulgaren, en bieden hen onderdak. Dat zit voor een stuk verrekend in de forse factuur aan de pluimveehouders. Wat wij voor hun diensten betalen, doet allesbehalve denken aan uitbuiting, maar daarover kan ik inhoudelijk niks zeggen. Dat gaat over dat bedrijf en hun mensen. Het gerecht moet nu zijn werk doen. Ik was alleszins niet op de hoogte van illegale praktijken”, besluit Coulier. (TP)