“Plots stond Snow bij andere eigenaar geregistreerd”: koppel uit Zwevezele ziet vermist katje na drie maanden terug

Evy Jonckheere (40) en Jolien Vandeghinste (43) uit Zwevezele ontdekten recent een nieuw adres bij het chipnummer van hun vermiste kater Snow. Asielcentrum Blauwe Kruis uit Brugge voerde de aanpassing door toen de kat opnieuw geadopteerd werd. Evy en Jolien begrijpen niet hoe dat kon gebeuren, maar mochten Snow maandagavond ophalen bij de nieuwe eigenaar. “Een prachtig gebaar van die mevrouw”, klinkt het.

In april beviel een straatkat bij de ouders van Evy Jonckheere van een nest kittens. De moeder verdween en Evy besloot om de kittens thuis met de papfles groot te brengen. Samen met zoon Lucas (11) werden Evy en Jolien Vandeghinste eigenaar van Snow en zijn broer Lily. “Onze nichtjes mochten de naam kiezen en dachten dat het een meisje was, vandaar de vrouwelijke naam Lily”, vertelt het koppel. “Snow heette even Gorbatsjov, door de speciale zwarte vlek op zijn kop.”

De witte broers groeien en stoeien erop los, tot Snow eind augustus vermist raakt: toen was hij reeds gechipt en gecastreerd bij de dierenarts. Jolien en Evy schoten meteen in actie en deelden flyers rond, lanceerden diverse oproepen en verwittigden naast de politie ook vzw Vermiste Katten. Op 1 september werd Snow uiteindelijk binnengebracht bij het Blauwe Kruis in Brugge. Maar dat komt het koppel uit Zwevezele niet te weten.

Systeemfout

“Vermiste Katten berichtte dat er iets niet klopte in verband met de registratie. Wij en onze dierenarts begrijpen niet waarom er geen juiste adres- en contactgegevens bij het chipnummer vermeld stonden. Er moet ergens een systeemfout gebeurd zijn. De dierenarts bracht die gegevens uiteindelijk op 4 september in orde. Snow stond toen dus officieel op onze naam bij CatID, maar onze arts had hem uiteraard al eerder correct aan ons gelinkt via het kattenpaspoort.”

Jolien en Evy waren er zich toen nog niet van bewust dat Snow reeds werd opgevangen in Brugge. “Het dierenasiel vertelt dat toen Snow op 1 september werd binnengebracht, er geen eigenaar vermeld stond bij het chipnummer. Maar hij zou ook niet gecastreerd zijn. Dat kan niet, daar hadden we de factuur zelfs al van betaald. Snow is blijkbaar de eerste kat ter wereld waarbij de teelballen opnieuw zouden groeien”, lacht het koppel.

Naar de zee

Op 30 september verkoopt het asiel Snow aan een nieuwe eigenaar, en voegt de medewerker het nieuwe adres toe bij het chipnummer van de kat. De nieuwe gegevens ontdekte het koppel recent. “Bij de adoptie stonden onze gegevens al duidelijk bij dat chipnummer. Het kan toch niet zijn dat ze dat zomaar aanpassen zonder er zich vragen bij te stellen?”

Snow verhuisde naar de kust bij een dame uit De Haan. “Wij hebben haar gecontacteerd en ze was meteen bereid om Snow terug te brengen. Maar even later veranderde ze van gedacht. Ze kon hem niet meer afgeven. Dat begrijpen we natuurlijk, maar wij wilden onze kat echt opnieuw thuis.” De vrouw liet maandagavond weten dat ze toch welkom waren om Snow op te halen.

“Ze laat haar hart spreken, we zijn haar echt enorm dankbaar. Ze was zeer vriendelijk en onze zoon Lucas heeft ze een warme knuffel gegeven. Hij is ongelooflijk content dat er thuis weer twee katjes rondlopen.”

“Adoptie correct verlopen”

Hermien Deprez, voorzitter van het Blauwe Kruis, meldt dat de fout bij de eerste registratie ligt. “Het katje kwam hier binnen als vondeling. We controleren standaard op een chip om de eigenaar te verwittigen, maar er stonden geen gegevens geregistreerd. Waarschijnlijk verliep de registratie dus niet correct, dat zien we wel vaker”, reageert Deprez. “We gaan ook niet elke dag de chips van onze dieren opnieuw uitlezen, dat is echt onbegonnen werk. De adoptie van het katje is correct verlopen.”