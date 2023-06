Plots ligt de straat 30 cm lager dan de nieuwe oprit van Kelly (30) en Joachim (31): “7.000 euro in de vuilnisbak”

Joachim De Mulder (31) en Kelly Van Walleghem (30) kochten in 2020 een huis in de Molenstraat in Pittem. Met oprit, maar sinds een drietal maanden is die nutteloos. Na onderhoudswerken door de gemeente kwam de straat plots een stuk lager te liggen, met een hoogteverschil van zo’n 30 centimeter tot gevolg.

“In 2020 hebben we dit huis gekocht”, vertelt Joachim. “Drie maanden na de ondertekening van de verkoopakte, kregen we te horen dat een deel van onze voortuin onteigend zou worden voor werken aan de straat. We kregen toen wel een vergoeding omdat dat te laat was gecommuniceerd, maar dat was nog maar het begin van de problemen.”

Het koppel was dus op de hoogte van de werken, maar de geplande heraanleg van de voortuin lieten ze nog uitvoeren. Daar was ook een nieuwe oprit bij inbegrepen, die netjes aansloot op de straat. “De burgemeester is toen langsgekomen om de plannen te bekijken en liet ons weten dat alles in orde was”, zegt Joachim. “Dus de plannen werden uitgevoerd en we betaalden een kleine 7.000 euro voor een nieuwe oprit.”

Onaangename verrassing na reis

In december vorig jaar werden de werken aan de straat aangevat. Joachim en Kelly hadden toen een reis gepland, maar maakten zich geen zorgen. Maar toen ze terugkwamen, wisten ze niet wat ze zagen. “Onze brievenbus lag omver, stenen van onze oprit lagen bij de buren en onze oprit zelf lag 30 centimeter hoger dan de straat”, zegt Kelly nog steeds aangedaan. “Ook bij de buren lag alles plots een pak hoger dan voordien.”

Al drie maanden is het koppel aan het proberen bij de gemeente om tot een oplossing te komen. “Een maand geleden werden we uiteindelijk uitgenodigd op het gemeentehuis”, zegt Joachim. “Maar de voorgestelde oplossing is helemaal niet wat we willen. De gemeente wil ons tegemoetkomen en betalen voor een nieuwe oprit, maar dan wel in asfalt. De 7.000 euro die we voor onze mooie oprit betaald hebben, is zo integraal voor de vuilnisbak.”

Ten einde raad

“We zijn ten einde raad”, zegt Kelly. “We hebben zo lang gewerkt en gespaard voor dit huis, maar ons geld hebben we weggegeven voor niks. We moeten onze wagen nu om de hoek parkeren, dus we moeten altijd een eind wandelen, zelfs met boodschappen. Stel je voor dat Joachim of ik in een rolstoel zouden zitten, dan konden we ons huis helemaal niet meer betreden.”

“We willen gewoon dat de gemeente haar fout toegeeft en goedmaakt, zodat we terug ons huis met oprit hebben, waarvoor we hebben betaald”, zegt Joachim. “De schuld wordt nu voortdurend doorgeschoven en wij moeten het zelf maar oplossen, maar dat weigeren we. We zijn nu van plan om een advocaat onder de arm te nemen in de hoop zo tot een oplossing te kunnen komen, want dit kan zo niet verder.” (CSD)