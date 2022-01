Ploatse6 hield inzamelactie voor Dierenasiel van de Leiestreek: “Helpen in moeilijke tijden”

Sofie Gardyn van bistro Ploatse6 in Heestert pakte tijdens de eindejaarsperiode uit met een geslaagde inzamelactie ten voordele van het Dierenasiel van de Leiestreek in Zwevegem. Er werd zelfs een hele pallet kattenbakvulling afgeleverd.

De jaarwisseling mag dan voor velen ‘the most wonderful time of the year’ zijn, toch beleven heel wat sectoren door de coronaperikelen nog altijd benarde tijden. “De horeca heeft het moeilijk, zoveel is duidelijk, maar de horeca is niet alleen”, verduidelijkt zaakvoerster Sofie Gardyn van Ploatse6, de gekende bistro met trendy interieur in de Vierkeerstraat in het centrum van Heestert. “Nog heel wat initiatieven hebben het moeilijk. Dat geldt zeker ook voor het Dierenasiel van de Leiestreek.”

“Al jaren blijven ze knokken voor ‘anderen’, het recht van onschuldige, overgeleverde viervoeters. Ondanks de moeilijke omstandigheden maken ze het bestaan van heel wat katten en honden zo mooi mogelijk. Je zal maar eens een Ella’tje zijn die verwaarloosd wordt achtergelaten… Het dierenasiel kan niet bestaan zonder lokale steun, medewerking, enthousiasme en inzet van vrijwilligers, bergen sympathie, noem maar op… Alleen de zon gaat voor niets op en zo is bij mij de idee gerijpt om op onze manier ons teentje bij te dragen voor deze mooie organisatie.”

ieder diertje zijn pleziertje

“Dat hebben we gedaan met een grote inzamelactie. We richtten ons vooral op fleece dekentjes, het bacterie- en schimmeldodend ontsmettingsmiddel Dettol en kattenbakvulling, want dat zijn momenteel de grootste noden van het asiel. Gedurende de maand december konden klanten deze spullen in de poort achterlaten tijdens hun restaurantbezoek. In ruil schonken bij een glaasje cava terug… Onze oproep viel niet in dovemansoren want we konden heel wat schenken aan het Dierenasiel van de Leiestreek. Sharing is caring en zo kreeg ieder diertje zijn pleziertje.”

De ingezamelde goederen werden deze overhandigd aan Veerle Debaillie en de medewerkers van het dierenasiel. Katia Dewyn van het Zwevegems bedrijf Celsior, gespecialiseerd in koeling en verwarming, ventilatie, sanitair en warmtepompen, zorgde in haar eentje voor een volledige pallet kattenbakvulling. “Corona heeft het egoïsme in onze maatschappij nog sterk verhoogd. Het was mijn hartwens om in deze kille periode het hart op de juiste plaats te hebben en een steentje bij te dragen voor alle mensen die het goed menen. En dat geldt zeker voor de verantwoordelijken en vele vrijwilligers van het Dierenasiel van de Leiestreek.” (DRD)