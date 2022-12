Pleiten voor ontharding van Moerkerkse Steenweg

Een aantal bewoners van de Moerkerkse Steenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis (tussen de huisnummers 25 tot 55 en van 28 tot 50) willen hun brede voetpad voor hun deur een stuk ontharden voor voortuintjes, zoals vroeger het geval was langs deze weg. Voor 1967 hadden die woningen immers allemaal een voortuintje.

Dominiek De Groote en Karel Vandendorpe kwamen met het idee voor de dag en kregen meteen een positief antwoord van alle bewoners. Iedereen wil een stuk van het voetpad opofferen. Nu zijn de voetpaden er 4,50 tot 5,80 meter breed en kan er dus nog een vrije strook van twee meter voorzien worden. Eerder dienden ze hun project in bij de stad als buurtparticipatieproject. Nu kunnen ze rekenen op steun van de schepenen Franky Demon en Nico Blontrock, die beloofd hebben het dossier te steunen in het schepencollege. “Op vlak van Ruimtelijke Ordening moet dat kunnen”, zegt schepen Demon. Hij zal moeten aankloppen bij zijn collega van Openbaar Domein, schepen Mercedes Van Volcem, voor de uitvoering.

Karel Vandendorpe onderstreept dat het voor 1967 wel het geval was en er voortuintjes waren. Dat is terug te vinden op foto’s uit de verzameling van Dirk Callewaert. Door de modernisering van de Moerkerkse Steenweg moesten de voortuintjes met zachte dwang afgestaan worden. Een afstandsakte met minnelijke schikking, getekend door de toenmalige burgemeester de Pierloot, werd teruggevonden. In de akte staat beschreven dat de gemeente Sint-Kruis de afsluitingen van de voortuintjes zal verwijderen en in de plaats een voetpad in dallen zal aanleggen. De gemeente Sint-Kruis koos toen om er brede voetpaden aan te leggen.

Verzakkingen

Het trottoir is volgens de bewoners de voorbije jaren uitgegroeid tot een lappendeken van verzakkingen en half oplapwerk. “Wij als bewoners willen zelf kiezen voor ontharding, zoals de stad al enkele malen deed in andere centrumstraten.” Ze willen meer groen in de straat zien, zodat het aangenamer wonen is. “Wij willen die vroegere voortuintjes in ere herstellen. Het zal zorgen voor een betere waterdoorlaatbaarheid. En het zal ook fijn zijn om tijdens de zomermaanden voor de woning te zitten en de buren te ontmoeten. Nu is het een grijze doorgangsstraat en daar willen wij verandering in brengen”, vertelt Karel Vandorpe, die samen met de bewoners hoopt op een gunstig antwoord van het Brugse stadsbestuur. (SR)