Pleintjes rond Sint-Maartenskerk tonen eerste definitief zichtbare realisatie in project winkelwandelgebied

Kortrijk was de eerste stad in België met een autovrij winkelwandelgebied en neemt nu opnieuw het voortouw om het winkelwandelgebied aan te passen aan de nieuwe tijdsgeest. In het commerciële hart van de stad loopt momenteel een traject waarbij ingezet wordt op ontmoeten, groen en beleving vanuit het principe ‘slow shopping’. Met de opfrissing van het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof krijgen we een eerste concreet voorbeeld te zien van de richting die we inslaan.

In het commerciële hart van de stad loopt een traject rond Slow Shopping. De stad wil bezoekers van het winkelwandelgebied meer bieden dan louter een shopervaring. Dat kan onder andere door de publieke ruimte een upgrade te geven. De afgelopen maanden waren er een aantal experimenten waarbij ontmoeting, beleving en groen centraal stonden. Die experimenten moeten in de eerste helft van 2024 uitmonden in definitieve ingrepen die het winkelwandelgebied een serieuze make-over zullen geven.

De realisatie aan de Sint-Maartenskerk kadert in het Europese project KICK dat stadskernen wil versterken. Dat kan onder andere door pleinen op te waarderen en er meer beleving te creëren. Stad Kortrijk vond voor het Sint-Maartenskerkhof en het Jozef Vandaleplein de creatieve insteek bij Atelier voor Groene Ruimte en Tuinen Hans Deschamps. In overleg met de stad, erfgoed Vlaanderen, de kerkfabriek en de lokale ondernemers werden de pleinen onder handen genomen. Zo krijgen we – een jaar voor het grote project van start gaat – al een voorsmaakje van wat de introductie van meer groen, ontmoetingsplekken en spelelementen kan betekenen.

“Deze eerste realisatie rond de Sint-Maartenskerk lanceerden we binnen het economisch project KICK. Op deze manier konden we op korte termijn iets concreet realiseren met dezelfde principes die we momenteel hanteren in het grotere project dat het winkelwandelgebied een stevige facelift moet geven: vergroening, beleving en ruimte om te spelen en te ontmoeten”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie.

Spelen en onthaasten in het groen

De geschiedenis van en het levendige ondernemerschap op de pleinen werden op een speelse manier verweven met groen, spelelementen en ruimtes om te onthaasten. Een boek lezen in de schaduw van een boom, iets eten of drinken na een bezoek aan de Sint-Maartenskerktoren of het Begijnhof, de kinderen laten ravotten na een dagje shoppen of samen ontdekken wie Jozef Vandale was … Het kan hier allemaal.

“Samen met de tijdelijke experimenten die we deden van de zomer tot nu moet deze aanleg zorgen voor voldoende inspiratie en feedback van handelaars, shoppers en bewoners die allemaal hun mening kunnen geven in de bevraging die we houden tot 6 november. Zo willen we tegen het voorjaar van 2023 naar een ontwerp gaan dat gedragen is door alle Kortrijkzanen. De eerste reacties van handelaars en shoppers zijn alvast zeer positief”, vervolgt Wouter Allijns.

“Kwalitatieve publieke ruimte versterkt onze lokale handel. Mensen blijven immers graag plakken in steden waar het leuk vertoeven is. Zelfs met kleinere aanpassingen zoals hier kan je een groot verschil maken. Spelprikkels, zitelementen, … het zorgt allemaal voor een fijnere beleving van onze stad”, vult Axel Weydts, schepen van Openbare Werken, aan.