Pleeggezinnen en BV’s springen in zwembad in Kortrijk om pleegzorg te promoten

Pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en –zussen en vrienden springen in het openluchtzwembad van LAGO Abdijkaai, samen met acteurs en tv-makers Thomas De Smet en Héritier Tipo. Zo geven ze het startschot van de campagne ‘Een duik in een pleegzorgbad’, waarmee Pleegzorg Vlaanderen tijdens de zomermaanden pleegzorg in de kijker zet en op zoek gaat naar nieuwe pleeggezinnen.

Met dergelijke campagnes wil de organisatie mensen kennis laten maken met pleegzorg en hopen ze hen te inspireren. Hoewel het aantal pleeggezinnen de laatste jaren stijgt, blijft de vraag naar opvang nog sterk toenemen, ook voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek.

“We merken dat er nog veel misverstanden zijn over pleegzorg. Zo denken veel mensen dat pleegzorg altijd voltijds en voor lange tijd is, maar dat is helemaal niet zo. Er bestaat bijvoorbeeld ook ondersteunende pleegzorg waarbij een kind alleen tijdens het weekend of de schoolvakantie bij het pleeggezin is.”

“We proberen altijd een zo goed mogelijke match te maken tussen de noden van het pleegkind en de mogelijkheden van het kandidaat-pleeggezin”, zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen.

Kleine make-over

Deze zomer werkt Pleegzorg samen met bijna 70 zwembaden, verspreid over heel Vlaanderen. Ook LAGO Kortrijk Abdijkaai helpt mee om nieuwe pleeggezinnen te vinden die een thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. Om die zoektocht te ondersteunen krijgt het zwembad van 6 juli tot 31 augustus een kleine make-over. Met stickers, posters, banners en spelmateriaal willen ze bezoekers op een laagdrempelige manier laten nadenken over pleegouderschap.

Ook Kirsten Coucke, pleegmama van Yaël (12), was aanwezig bij de plons: “Yaël is al tien jaar een deel van ons gezin. In het begin is het uiteraard wat wennen en vraagt het wat aanpassingen, elk gezin heeft andere routines en regels, maar we werden heel goed begeleid.”

“In een periode van twee maand tijd werden verschillende bezoeken en uitstapjes gepland, voor Yaël definitief bij ons werd geplaatst. Mijn jongste dochter was toen 12 jaar, mijn zonen 20 en 22, dus het was voor ons als ouders even terug naar de pamperperiode.”

“We hebben als gezin besloten om een pleeggezin te worden. Na de familiebijeenkomst was iedereen enthousiast om iemand in het gezin erbij te nemen. De dynamiek tussen de zussen en de broers zit alvast goed.”