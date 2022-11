Plechtige ontvangst van vijf urnen voor de herdenking van 100 jaar Onbekende Soldaat in het Brugse stadhuis

Er staan de komende dagen in Brugge heel wat plechtigheden op het programma in het kader van de herdenking van de honderdste verjaardag van de aanduiding van de Onbekende Soldaat. Eind vorige week werd het project ‘100 jaar Onbekende Soldaat’ voorgesteld en werd de tentoonstelling in het stadhuis en stadsarchief officieel geopend. Op woensdag 9 november vond een tweede belangrijk herdenkingsmoment plaats.

Stipt om 15 uur kwam een militair voertuig met daarin vijf urnen de Burg opgereden. Met militaire eer werden de urnen met daarin aarde afkomstig van de militaire begraafplaatsen in Lier, Adegem, Robermont, Champion en Keiem het stadhuis binnengedragen. Deze begraafplaatsen hebben immers allen een link met de Eerste Wereldoorlog. Op donderdag 10 november zal een nazaat van Reinold Haesebrouck, één van deze urnen aanduiden, die tijdens de nationale herdenking op vrijdag 11 november in aanwezigheid van koning Filip geplaatst wordt op het Graf van de Onbekende Soldaat.

Reinold Haesebrouck was de blinde oud-strijder die in 1922 uit vijf kisten de kist van de Onbekende Soldaat aanduidde, die zijn eeuwige rustplaats kreeg aan de voet van de Congreskolom in Brussel.

Tijdens de ceremonie in het stadhuis benadrukte burgemeester Dirk De fauw het belang van deze plechtige herdenking. “Het is belangrijk dat we herinnerd worden aan de gruwel van oorlog en beseffen dat democratie en verdraagzaamheid uiterst belangrijk zijn om vrede en vrijheid te vrijwaren.” (PDC)