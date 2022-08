Plechtige herdenking ‘Gevecht van Snaeskerke’

Aanstaande vrijdag zullen tijdens een plechtigheid aan de noordkant van de Kalsijdebrug in Snaaskerke de vijf Belgische gendarmen worden herdacht die daar tijdens de ‘Groote Oorlog’ sneuvelden. Dat gebeurt aan de gedenkplaat die in 2015 werd onthuld.

Het was in de vroege ochtend van 25 augustus 1914 toen ter hoogte van de voornoemde brug een eskadron Duitse ‘Kurassiers’ werd opgehouden. Ze waren op weg naar Oostende om na te gaan of de Engelsen nog geen troepen aan land hadden gebracht. Onder bedreiging van de Duitsers werd de brug terug toegankelijk en eens over de brug brak het zogenaamde ‘Gevecht van Snaeskerke’ los.

Gendarmen uit verschillende West Vlaamse brigades, versterkt door collega’s uit Henegouwen, de zogenaamde ‘Groupe Mons’, gingen de confrontatie met de Duitsers aan. Tussen de brug en de wijk ‘Kromme Elleboog’ greep het gevecht plaats. De Belgische gendarmen konden verhinderen dat de Duitse eenheid haar verkenning richting Oostende voortzette, maar de balans van de confrontatie was relatief zwaar. Bij de Gendarmerie vielen vijf slachtoffers te betreuren en aan Duitse zijde overleed één soldaat in het militair hospitaal van Oostende aan de gevolgen van zijn verwondingen.

De herdenkingsplechtigheid start om 10.30 uur met twee toespraken. Na het dodenappel worden er bloemen neergelegd en een moment van bezinning gehouden. Trompetters van de federale politie, figuranten in het oude uniform en vaandeldragers bewijzen de eer. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Gentse Politieharmonie. (TVA)