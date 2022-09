Plattelandsdag in Diksmuide op 25 september

Tijdens Plattelandsdag op zondag 25 september laten varkensbedrijf Bien Acquis, dierenspeciaalzaak Paradijshof en rundveebedrijf Hof ter Wilgen je kennismaken met het Diksmuidse landbouwleven. Geniet tussen 11 en 18 uur van heel wat animatie, een streekproductenmarkt, demonstraties, proevertjes en meer.

Vanaf 11 uur kan je op drie verschillende locaties proeven van het lokale landbouwleven. Een fietstocht van 22 kilometer verbindt de drie locaties met elkaar. Download je plannetje via www.bezoekdiksmuide.be of haal een exemplaar op bij de dienst Toerisme.

Wie de fiets liever laat staan, kan ook aan boord stappen van een van de pendeltreintjes. Tussen 11 en 18 uur rijdt een pendeltreintje voortdurend van de Grote Markt richting Bien Acquis en Paradijshof. Een tweede pendeltreintje verbindt die twee bedrijven met het weiland van Hof ter Wilgen, waar je een boeiende uiteenzetting krijgt over hun West-Vlaamse rode ras.

Bien Acquis

Het moderne varkensbedrijf Bien Acquis in Oudekapelle (Bien Acquisstraat 2) gooit z’n deuren voor je open. Neem een kijkje achter de schermen, en maak kennis met een modern bedrijf dat is uitgerust met de nieuwste ecologische energieverwekkers en dat zijn eigen natuurlijke varkensvoeders produceert.

Kinderen genieten van heel wat animatie zoals een ervaring met virtualrealitybrillen om de veiligheid tussen landbouwvoertuigen en fietsers te ontdekken of een ritje op de minitractor. (Groot)ouders kunnen dan weer plaatsnemen op het plattelandsterras of van proevertjes genieten op de streek- en hoeveproductenmarkt. Kijk samen naar een demonstratie schapenhoeden, paardenshow, hoefsmid, spinnen en vilten, etc. Voor de echte paardenliefhebbers is er de trekpaardenprijskamp.

Kenzo en Tessa van dierenspeciaalzaak Paradijshof in Pervijze (Pervijzestraat 65) zorgen met veel passie voor hun leg- en sierkippen, watervogels, lama’s, papegaaien … Ook daar is heel wat kinderanimatie voorzien en geniet je van een lekker hapje en drankje.

Rundveebedrijf Hof ter Wilgen (Steenstraat 15, Esen) staat dan weer bekend voor zijn West-Vlaamse rode ras. Tijdens Plattelandsdag kan je het prachtige ras zelf bewonderen op de vette weiden in Oudekapelle, waar de kudde graast. Die weiden staan bekend om hun gras- en klaversoorten, een ware lekkernij voor het ras. Het landbouwbedrijf kreeg als eerste erkenning voor het rode ras als streekproduct.

Streekproductenmarkt

Voor de streekproductenmarkt tekenden volgende standhouders present: Slagerij Nautilus, zuivelboerderij ’t Hof van de Rhille, Caring Hearts (Diksmuideling die zich inzet voor Kameroen), koffiebar SloW Wings, Den IJsbol, Goed slapen in wol, Le Petit Chasseur (kleinwild), Het Land van Melk en Honing en er is ook een een infostand duurzaamheid, polderbesturen Diksmuide (Westkustpolder, Middenkustpolder, Zuid-IJzerpolder & Bethoosterse Broeken) en WBE Westhoek (wildbeheer).

(AP)