Platina voor Roger en Georgette

Roger Anseeuw (94) en Georgette Eeckhout (92) hebben in het woonzorgcentrum Klaverveld hun platina huwelijksjubileum gevierd.

Roger Anseeuw kwam op 30 maart 1928 ter wereld in Loppem. Toen hij 17 jaar werd, ging hij aan de slag bij het aannemersbedrijf van Marcel en Omer Verhaeghe uit Loppem. Hij verdiende er 41 jaar lang zijn boterham als schrijnwerker. Georgette Eeckhout werd geboren in Brugge op 22 augustus 1930. Georgette was negen toen ze samen met haar ouders, twee zussen en een broer in Loppem kwam wonen. Roger en Georgette ontmoetten elkaar op de kleine kermis ter gelegenheid van Sint-Martinus. En het was in de danstent aan de statie in Loppem dat de eerste liefdesvonken oversloegen. Bijna dag op dag een jaar later op 15 november 1952 beloofden ze elkaar eeuwige trouw in de Sint-Martinuskerk. Het platina bruidspaar woonde altijd aan de Ieperweg in Loppem, maar Roger nam vijf jaar geleden zijn intrek in het Klaverveld. Georgette volgde twee jaar later. In 1953 werd het gezin uitgebreid met dochter Annie, die op haar beurt voor een kleinkind Els zorgt. Delphine en Korben zijn de achterkleinkinderen. (BC/foto BC)