Platina voor Georges en Angèle: “En nu op naar onze 75ste huwelijksverjaardag”

Op 29 januari werd de platina huwelijksverjaardag gevierd van Georges en Angèle Simoens-Vanrenterghem. 70 jaar geleden, meer bepaald op 2 januari 1953, stonden beiden als jong koppel voor de burgemeester van Oostkamp om elkaar het jawoord te geven, iets dat ze dan ook nog eens overdeden in de Sint-Pieterskerk.

Georges (91) werd geboren in Oostkamp op 31 juni 1931 en Angèle (91) zag het levenslicht op 25 februari eveneens in Oostkamp. Ze hebben elkaar leren kennen in het café Het midden van de wereld van de ouders van Angèle, waar nu restaurant Ter Daele in de Kortrijksestraat gevestigd is. Georges kwam er niet alleen om pinten te pakken, maar had ook oog voor de cafédochter.

Twee feesten, één dag

De datum 2 januari is niet zomaar gekozen. “Op die datum was de volledige familie bij de grootvader van mijn echtgenote en konden we twee feesten op één dag vieren, ons huwelijk en Nieuwjaar. Maar we kozen er bewust voor om in de winter te trouwen. Als landbouwers is dat immers moeilijk in de zomer”, weet Georges nog te vertellen. Na hun huwelijk bleven ze nog een jaar in Oostkamp wonen, waarna ze verhuisden naar de Veldhoekstraat in Waardamme. Het jubilerend koppel woont er nog steeds. Ze hebben de straat ook zien veranderen van een grindweg naar een betonnen straat en naar de moderne weg die de Veldhoekstraat nu is. Georges is van zijn 17de tot zijn 57ste jaar werkzaam geweest als meubelmaker bij Bauwens Waardamme. Zijn tuin is zijn hobby en aan wielrennen heeft hij een beetje zijn hart verloren. Dit mede door zijn zoon, Jan, die zelf nog gekoerst heeft. Angèle is altijd huisvrouw gebleven en nam de opvoeding van haar zoon en de opvang van de kleinkinderen op zich.

Nageslacht

Het platina paar zijn de ouders van Jan Simoens en Heidi Schoonbaert. Hun kleinkinderen zijn Gudrun en Frederik Foubert, Friedl en Maarten Ongenae en van Reinhild en Winand Gysel. Remi Foubert, Hanna Ongenae en Loïc Gysel zijn hun drie achterkleinkinderen. Georges heeft aan alle aanwezigen nog de belofte gemaakt dat ze samen hun 75 huwelijksverjaardag zullen vieren en dat hij van plan is om 100 jaar te worden.