Platina plaat van Spring geveild voor CKG Kapoentje

In het kader van de Warmste Week veilde muziekgroep Spring enkele maanden terug de platina award van hun allereerste single Spring ten voordele van de pamperbank van CKG Kapoentje in Oostende. De geveilde plaat bracht 2.027,27 euro op en de hoogste bieder kwam die op zondag 12 maart bij CKG Kapoentje in Oostende ophalen.

Cara Van der Auwera, de zangeres van Spring, kwam de award zondag overhandigen aan hoogste bieder Jarne de Hertogh uit Opwijk. Spring organiseerde deze actie terwijl ze nog aan het nagenieten waren van hun concerten in het Sportpaleis. Ze wilden iets doen voor de Warmste Week en aan kinderarmoede een spreekwoordelijke schop onder de kont geven. De geveilde plaat bracht 2.20,27 euro op. Naast deze mooie actie van Spring brachten de acties van de Warmste Week nog 24.275 euro op ten voordele van de diverse werkingen van het CKG Kapoentje.