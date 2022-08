Platina jubileum voor Roger en Marie-Louise

Roger Nuttin (91) en Marie-Louise Blieck (90) uit Wevelgem vierden op zondag 21 augustus hun platina jubileum in feestzaal Het Vijverhof in Wevelgem. Ze kregen voor deze 70ste huwelijksverjaardag het bezoek van een delegatie van het college van Burgemeester en Schepenen.

Roger werd thuis geboren in de Leiestraat (de huidige Brumierstraat) in Aalbeke en groeide er op als voorlaatste in een gezin van zeven kinderen. Hij werkte eerst drie weken in de pannenfabriek in Marke en vertrok dan naar Tourcoing in Frankrijk, waar hj 22 jaar in de textielsector werkte. Dan trok hij naar Bekaert in Zwevegem waar hij op zijn 55ste met vervroegd pensioen ging.

Roger heeft veel in de tuin gewerkt en kweekte vroeger veel groenten. “Ik ben nog altijd bezig en heb altijd wel iets te doen”, zegt Roger. “Ik ben geen televisieman. Ik zou wel eens naar het voetbal of de koers kijken.” Roger heeft in jonge jaren nog gekoerst.

Kaartje leggen

Marie-Louise werd in Kortrijk geboren, maar verhuisde al toen ze heel klein was naar Wevelgem.

Marie-Louise ging naar de Kijkuitschool. Later leerde ze naaien bij een kleermaakster. Op haar 15de ging Marie-Louise werken bij Vandenberghe in Kortrijk tegen Stasegem.

“Ik stopte met werken toen ik mijn eerste dochter al had, om voor de kinderen te zorgen. Toen de kinderen allemaal naar school gingen, ging ik poetsen.” Samen met Roger en met vrienden kaartte ze vaak.

Drie dochters

Roger en Marie-Louise leerden elkaar kennen door vrienden. Ze zijn op 16 augustus 1952 getrouwd in Wevelgem, zowel voor de wet als voor de kerk. “We woonden drie jaar mee bij de ouders van Marie-Louise in het huis waar we nu wonen”, vertelt Roger. Dan verhuisde het koppel voor zeven jaar naar De Hoge Posthoorn. Ze keerden dan terug naar de Jan Breydelstraat.

Er zijn drie dochters, nl. Josiane, Marie-Jeanne en Nadia. De vier kleinkinderen zijn Vincent, Gregory, Eline en Natacha. Er zijn met Gaetan, Aurelie, Edouard, Cilou en Clarisse ook vijf achterkleinkinderen. (EDB)