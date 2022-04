Platina jubileum voor Remi en Georgette

Het echtpaar Remi Dhont en Georgette Logghe vierden zaterdagnamiddag hun platina jubileum. Sinds kort verblijven ze in het woonzorgcentrum Regina Coeli in Sint-Andries waar ze genieten van de beste zorgen.

Op 16 april 1952 traden ze in het huwelijk. Ze hadden elkaar leren kennen toen Remi mee was op ronde met de bestellingen van vlees. Daarna heeft het koppel hun eigen slagerij gerund in de Leeuwstraat in Brugge. Ze waren gekend voor hun worst en gehakt. Intussen werkte Remi nog in het vervoer van vlees en als slachter. Ze waren vele jaren de thuisleverancier op de camping Kerlinga in Bredene waar ze het vlees kwamen leveren voor de toeristen.

Remi kon niet stil zitten en was ook nog pennningmeester van de Slagersbond en organiseerde met die bond koersen rond het slachthuis in Sint-Pieters. In 1981 zijn ze gestopt met de slagerij. Daarna zijn ze gestart met een aardappelbedrijf waarbij ze frieten en kroketten gingen leveren aan de horeca. Intussen was Remi ook al penningmeester geworden van de hondenclub waar hij zijn drie honden liet trainen.

Bekende tuin

Het koppel had één van de meest gefotografeerde tuintjes aan de reien te zien aan de Leeuwebrug. Dagelijks blijven vele toeristen daar staan om de goed onderhouden tuin te bewonderen. Sinds een paar maanden wonen ze nu in het woonzorgcentrum. Het echtpaar heeft hun cadeau van de stad geschonken aan een project van Ebolowa dat ook door de stad gesteund wordt. Het waren de Brugse schepenen Franky Demon en Nico Blontrock die het koppel gingen feliciteren met hun platina jubileum.