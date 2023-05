Platform samenlevingsdienst helpt Stad bij opkuis speelplein en dierenparkje de Landdijk

Een groep jongeren van het Platform Samenlevingsdienst zakte af naar Zeebrugge om samen met de mensen van de Stad Brugge te helpen met de opkuis van het speelpleintje en het dierenpark de Landdijk aan de Evendijk Oost. De jongeren zetten zich op diverse domeinen in gaande van helpen in een cultureel centrum, activiteiten organiseren in opvangcentra en woon-zorgcentra, maar ook kleinschalige landbouw ontdekken. In Zeebrugge mochten ze woensdag alvast helpen met het onderhoud van de site maar ook met Marc die een 40-tal dieren verzorgt in het dierenpark dat tijdens de lente- en zomermaanden heel wat kinderen lokt. “Ze komen onder meer naar de ezeltjes en geiten kijken”, vertelt Marc die reeds vele jaren instaat voor de verzorging van de dieren. Schepen voor Openbaar Domein Mercedes Van Volcem was gelukkig met de hulp die haar diensten kregen want tijdens de lente is er heel wat verzorging nodig van alle groen. Ik wil dan ook Serafine van het Platform en de jongeren die met de trein waren gekomen danken voor hun samenwerking. Jongeren worden zo begeleid in hun zoektocht in het leven. Volgens burgemeester Dirk De fauw is Brugge een van de steden waar de zinzoekende jongeren een samenlevingsdienst kunnen doen. Ze kunnen zich zes maanden lang in de stad inzetten. Een 20-tal jongeren worden nu ingezet op de site Landdijk in Zeebrugge, maar ook op het strand. (SR/foto SR)