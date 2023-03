Platform 21/03 Kortrijk betoogde tegen racisme en gaf ‘stille disco’

Zondagnamiddag en -vooravond hield de PVDA Kortrijk samen met enkele Kortrijkse verenigingen een betoging tegen racisme en discriminatie. Aansluitend was er een ‘stil’ discoptreden.

Platform 21/03 doet dit elk jaar: een actie tegen racisme en discriminatie. Het Platform is een coalitie van middenveldorganisaties en activisten die zich sinds 2017 verenigen en rond 21 maart acties tegen racisme organiseren in heel het land. “Ze zijn gegroeid tot een brede beweging met verschillende lokale groepen die acties organiseren tegen structureel racisme in al zijn vormen”, zegt woordvoerder Shannaz Akhtar van PVDA Kortrijk. “Dit jaar staat het in teken van ’Breng je verhaal’, daarom deden we een warme oproep aan iedereen die een verhaal te vertellen heeft.”

Dat kon live gehoord worden of via een QR-code. “Racisme en discriminaties verdelen onze samenleving in A- en B-burgers. En wat ons verdeelt, maakt ons zwakker. Racisme en discriminatie ondergraven immers de empathie en de solidariteit die het ons mogelijk maken om samen op te komen tegen onderdrukking en voor rechtvaardigheid. Wij vechten tegen discriminatie net omdat we vinden dat rechten voor allen en gelijke behandeling de norm zouden moeten zijn. Hoe meer kwaliteitsvolle jobs, woningen, scholen en wijken er zijn voor iedereen, hoe minder kans discriminatie krijgt. En dat kunnen we enkel bereiken als we daar met velen, en samen, voor opkomen.”

Stille disco

Na de betoging was er livemuziek met een discofuif: let wel een Silent Disco. “Het is wel een grote, verfrissende en speciale ervaring om discomuziek enkel in je koptelefoon te horen en niet live op het podium. Je luistert intensiever naar de muziek en raakt ook sneller aan het dansen en we steunen er het goede doel mee”, zeggen vader en zoon Noah en Dieter Devos. “Dat is voor herhaling vatbaar.”