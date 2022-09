Plantjesverkoop voor KOTK goed gestart

Het traditionele Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker is vrijdag goed begonnen.

Tijdens het Plantjesweekend 2022 op 16, 17 en 18 september, kan je een azalea kopen bij een van de honderden teams van vrijwilligers. Met je aankoop help je mensen met kanker en hun naasten aan de beste zorg. Het team Sylvie D’Hondt, Christien Gonoré en Marc Speybrouck , een van de vele tientallen teams in Kortrijk, kregen voor de vierde keer op rij een plaats van Valerie Descamps van Dagbladhandel Descamps.

“Het is een ideale plaats met veel passage. Het is sinds 2019 dat er nog een Plantjesweekend was wegens corona. We verkochten wel online”, zegt Marc, die de voorbije vier dagen ook plantjes deur aan deur verkocht. “In de voormiddag verkochten we 439 plantjes wat helemaal niet slecht is. We hoopten op het einde van de dag aan 700 verkochte plantjes te geraken maar het is meer dan 800 geworden”, glundert Sylvie D’Hondt die zich al jaren inzet voor Kom op tegen Kanker.

“We hopen met zaterdag erbij meer dan 1.000 plantjes te halen. Onze regio Kortrijk is elk jaar de beste verkopende regio met meer dan 10.000 stuks.” Een azalea kost 8 euro. Sylvie en Marc staan op zaterdag ook nog op de Grote Markt van Kortrijk. “Je kan ons vinden ter hoogte van Zeeman”, besluit Sylvie.