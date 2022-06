Plantjes ruilen in de bib: Stekjesstek officieel geopend in Lendelede

Voortaan kan je in de Lendeleedse bib ook terecht om plantjes te ruilen. Schepen Daan Mostaert en bibliothecaris Ellen Allegaert openden er officieel de Stekjesstek. Je kan er een meegebracht stekje gratis ruilen tegen een ander, of er eentje meenemen en een bijdrage in de spaarpot deponeren.

In de Lendeleedse bib was er al een Tiptafel en een Taaltoren. Nu wordt er nog een Stekjesstek aan toegevoegd. “We kiezen inderdaad telkens voor een alliteratie, naar analogie met bijvoorbeeld de Suske- en Wiskealbums”, zegt bibliothecaris Ellen Allegaert. Ze mocht dinsdagavond samen met schepen Daan Mostaert de Stekjesstek officieel openen. Dat gebeurde met het doorknippen van een plantenstengel.

Het principe van de Stekjesstek is simpel: je neemt een stekje of plantje mee en zet er een ander gezond en gelijkwaardig voor in de plaats. Er wordt gevraagd om ook zeker de naam van het plantje te vermelden, hiertoe is tape voorhanden. Als je geen stekjes hebt om te ruilen dan kan je er toch eentje meenemen mits een vrije bijdrage in het spaarpotje dat er staat. Stekjes doneren kan uiteraard ook altijd. “Aanvankelijk is het de bedoeling enkel stekjes van kamerplanten te ruilen. Maar we denken om in de toekomst ook kruiden- of tuinplanten te voorzien”, zegt Ellen Allegaert. “Voor de start hebben we de Stekjesstek al zelf helemaal opgevuld. Wel zullen we het aanbod wat in de gaten houden. Er is momenteel al een groot aanbond van pannenkoekenplantjes, daar gaan we even de rem op zetten.”

Plantjes populair

De Stekjesstek, een knus ingerichte vitrinekast, vind je in de leeshoek van de bib. Er liggen ook boeken bij over het onderwerp. “Het idee hiervoor is eigenlijk gerijpt tijdens de coronaperiode. Plantjes zijn toen heel populair geworden. Het ruilen van stekjes leeft volop, ook in Lendelede.”

Op Google Maps is er ook een stekjesroute raadpleegbaar, waarop alle ruilinitiatieven vermeld staan. Ook de Lendeleedse Stekjesstek zal er op prijken. En om het geheel nog wat te promoten kan je ook een foto delen van je stekje op de nieuwe stek via sociale media #stekjessteklendelede of @biblendelede. (MI)