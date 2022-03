Plantdag geboortebos Lauwe is uitgesteld tot het najaar: “Maar de kinderen krijgen nu al hun hazelaar mee naar huis”

De plantdag voor het geboortebos in de Tuinwijk verliep niet helemaal zoals gepland. Omdat het perceel verre van plantklaar is, wordt de actie uitgesteld tot het najaar. De aanwezige gezinnen kregen hun boompje mee naar huis om in de eigen tuin te planten.

De plantdag is een initiatief van de stad Menen, Natuurpunt De Leiemeersen, Bos+ en de Gezinsbonden van Menen, Lauwe en Rekkem. Een boom planten voor elk kind uit Groot-Menen, geboren tussen 2018 en vandaag: dat is de opzet van het geboortebos op het terrein van de verdwenen ‘statieschool’ in de Tuinwijk.

“We willen hier graag 350 boompjes planten, gaande van zomereik over beuk tot esdoorn. Omdat de staat van het terrein niet toelaat om die vandaag al te planten, krijgt elk kind nu al een hazelaar mee naar huis om in de tuin te zetten. Aan het speelpleintje achter de Verrijzeniskerk hebben we wel al frambozen en zwarte bessenstruiken aangeplant.”

“Die struiken zullen veel insecten aantrekken en zullen tegelijk zorgen voor plukmogelijkheden in de publieke ruimte”, zegt voorzitter Rik Libbrecht van Natuurpunt De Leiemeersen.

De vierjarige Bente Berghman maalde er niet om dat ze geen boom kon planten. “Toch keek ze er erg naar uit”, lacht mama Sabrina Schoonjans. “Haar laarsjes en schopje lagen al klaar van deze ochtend. Maar het speelpleintje maakt alles goed. Bovendien kreeg ze een leuk draaimolentje en een naamplaatje. Thuis zal ze ongetwijfeld met veel enthousiasme het boompje helpen planten in onze tuin.”

Knokbeek

Uiteindelijk moet het geboortebos resulteren in het Wonderwoud. “Samen met het achterliggende speelterrein moet dit een gezellige plek worden om te spelen en te vertoeven, met veel biodiversiteit en water”, zegt schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose.

“Een stukje van de Knokbeek werd opnieuw blootgelegd. Er komen houten speelelementen, een tunnel van wilgentakken en picknickbanken. Het resterende stuk schoolterrein wordt een garagestraat voor de buurtbewoners van de Dronckaertstraat. Ook komen er parkeerplaatsen voor de gebruikers van de sportterreinen.”

