Plannen voorgesteld voor herinrichting openluchtzwembad: “Een ontmoetingsplek voor vier seizoenen”

Tal van Ieperlingen kwamen vrijdagavond de eerste ontwerpbeelden bekijken voor de herinrichting van het voormalig openluchtzwembad in Ieper. Zaterdagnamiddag volgt een tweede participatiemoment.

De ontwerpbeelden worden getoond in d’Oude Kapelle van woonzorgcentrum Huize Wieltjesgracht, bij de site van het voormalig openluchtzembad dat ligt aan het uiteinde van de Ieperse vestingmuren op de hoek van de Basculestraat en Kiplinglaan. De plek werd oorspronkelijk ingericht als militair zwembad, nadat een deel van de walgracht werd ommuurd in 1884. Na de Eerste Wereldoorlog werd een nieuw zwembad ontworpen en opengesteld voor alle Ieperlingen. In 2001 sloot het zwembad voorgoed de deuren omdat het niet meer voldeed aan de hedendaagse normen voor publieke zweminfrastructuur.

Verkiezingen

De site werd beschermd maar raakte in onbruik en verloederde, tot in 2018 een eerste ontwerp werd voorgesteld voor herbestemming. Na de verkiezingen in dat jaar gaf het huidige stadsbestuur te kennen “warm noch koud” te worden van het ontwerp, omdat “de mogelijkheden voor een herinrichting zeer beperkt bleken”.

De stad diende een aanvraag in om de bescherming op te heffen, die Vlaams erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA) goedkeurde. Het Iepers stadsbestuur gaf een nieuw team ontwerpers de opdracht om een herinrichtingsplan op te maken “met minder beperkingen en beter verweven met de stad, een plek die de toekomstige omwonenden zullen gebruiken”.

Vier seizoenen

“En liefst vier seizoenen lang, het hele jaar door”, hoopt patrimoniumschepen Philip Bolle (Vooruit), die dit weekend het belang benadrukt van de inbreng van de Ieperlingen. “Dit is een kans voor onze inwoners om deel te nemen aan de herinrichting van een historische plek met een nieuwe toekomst. We hebben twee ontwerpvarianten die rekening houden met de geschiedenis en de natuurlijke omgeving van de plek en die we willen delen en bespreken met de Ieperlingen. Hun gedachten, ideeën en voorkeuren zijn van onschatbare waarde bij het vormgeven van de herbestemming, die ook noodzakelijk is om het water van de vestingen om een natuurlijke manier af te voeren naar de Wieltjesgracht. Open water wordt de hoofdtoon en de kuipvorm van het voormalige zwembad blijft behouden.”

Nieuwe natuur

De twee ontwerpvarianten heten Contregarde en Conciergerie en beide moeten het zicht verbeteren vanop de site richting Menenpoort en tussen de site en de Lange Torhoutstraat. Bij Contregarde ligt de nadruk op de afwerking van het vestinglandschap, ontharding en de creatie van nieuwe natuur. Bij Conciergerie gaat de focus naar verblijfsplekken, ruimte voor evenementen en het oproepen van de nostalgie van het voormalige zwembad.

Tijdens de participatiemomenten kan het publiek zelf ideetjes en opmerkingen neerschrijven. “Deze zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van het definitieve ontwerp”, belooft het stadsbestuur. “Belangrijk is dat zwemmen niet langer mogelijk zal zijn vanwege de technische uitdagingen met betrekking tot waterkwaliteit en -stand.”

“We verwachten om met een definitief ontwerp te landen in de loop van volgend jaar. Daarna moet het nieuwe stadsbestuur de nodige middelen voorzien en onmiddellijk aan de slag gaan in 2025”, besluit Bolle. (TP)