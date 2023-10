Plannen voor theaterzaal en polyvalente zaal in Anzegem klaar: “We brengen culturele infrastructuur eindelijk de 21ste eeuw binnen”

De plannen voor de nieuwe theaterzaal en polyvalente zaal in het Gemeentepunt zijn klaar. De werken zullen half 2024 afgerond zijn als alles volgens planning verloopt. De gemeente nodigde alle Anzegemse culturele verenigingen uit om de uitgewerkte plannen te komen ontdekken.

“We lieten de ingenieurs en de vakmensen aan het woord om de ontwerpen uit de doeken te doen”, aldus schepen van Cultuur Yannick Ducatteeuw (INZET).

Vroegere textielfabriek

“Alle geïnteresseerde burgers kunnen nu ook virtueel kennismaken met deze ruimtes”, vult schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen één) aan. “Stap voor stap zal de vroegere textielfabriek een metamorfose ondergaan en die evolutie willen we met de inwoners van Groot-Anzegem delen.”

Voor de verbouwingswerken stelde de gemeente het architectenbureau Wielfaert aan, het ingenieurskantoor Endes voor de technische invulling en akoestisch ingenieur Eos Acoustics voor het akoestisch comfort in de zalen en de geluidsoverdracht naar buiten. De coördinatie van alle noodzakelijke werken is in handen van Proveko.

Ruimte voor cultuur

Met de komst van deze nieuwe theaterzaal is de ruimte voor cultuur verzekerd op lange termijn. “We brengen een hedendaagse, comfortabele en goed uitgeruste zaal”, schetst schepen Ducatteeuw.

“Op technisch vlak zijn we dan opnieuw volledig mee om voldoende uitgeruste accommodatie aan te bieden. De realisatie van deze zaal zet daarnaast nog eens de veelzijdigheid en meerwaarde van de site in de kijker.”

Tussen de twee zalen wordt er een leskeuken/vergaderzaal voorzien. Alle zalen zullen, net als de andere zalen in de gemeente, gehuurd kunnen worden door de verenigingen. Een gloednieuw sanitair blok wordt ook gebouwd.

Budget

Dergelijke industriële ruimtes omvormen totr kwalitatieve ruimtes voor publiek gebruik, vergt heel wat aanpassingen aan de bestaande gebouwen.

“Vooral omdat de huidige normen inzake EPB, geluidsniveau binnen, geluidsoverdracht naar buiten, milieutechnische vereisten en de verwachtingen van gebruikers en publiek van dergelijke zalen heel hoog zijn”, schetst bouwcoördinator Proveko Rik Verhulst.

Seizoen 2024-2025

“De gemeente heeft dan ook de belangrijke beslissing genomen om hier behoorlijke investeringen te voorzien die niet onaardige budgetten betreffen. Anzegem zal terecht fier mogen op zijn op het resultaat waarin het nieuwe culturele seizoen 2024-2025 normaal van start zal kunnen gaan!”

Schepen van Financiën en Patrimonium Degroote (33) geeft mee dat dit onderdeel van het project Gemeentepunt 1,1 miljoen euro bedraagt. “Een aanzienlijk prijskaartje dat volgens mij verantwoord is om de culturele infrastructuur van de gemeente eindelijk de 21ste eeuw binnen te brengen.”

Meerdere generaties

“De financiële uitdagingen verbonden aan het nieuwe Gemeentepunt zijn aanzienlijk, maar we doen dit verder op het tempo van de gemeente waarbij we de financiën van de gemeente gezond houden”, benadrukt schepen Degroote.

“Ik ben er bijzonder trots op dat we in tegenstelling tot de vroegere Anzegems oplappolitiek kiezen voor een moderne en goed ingerichte theaterzaal. Dit is een investering die de Anzegemse verenigingen en bewoners voor meerdere komende generaties ten goede zal komen.”

Fuifzaal

Er zal een vergunning gevraagd worden om de polyvalente zaal ook te kunnen gebruiken als fuifzaal. Die zal hiervoor bijkomend worden geïsoleerd zodat deze voldoet aan alle moderne normeringen inzake geluidsisolatie.

Bedoeling is om deze zaal af te werken in de loop van het voorjaar 2024.

De link naar de virtuele rondleiding kan je hier vinden.

Enkele weetjes over de theaterzaal – De industriële loods wordt volledig omgevormd tot een kwalitatieve ruimte die zal voldoen aan de huidige normen inzake EPB, geluidsoverdracht… – Er worden 260 zitplaatsen voorzien (vaste tribune met stoffen zitjes). – Er wordt gelijkvloers gespeeld. Er is dus geen podium. – De zaal zal uitgerust zijn met alle moderne technische voorzieningen qua geluid, licht en beeld. – Een toegang via de zijkant zal voldoende groot zijn om decors, attributen en installaties te laden en te lossen. – Er is een grote foyer die via een raampartij uitzicht zal bieden op de achterliggende velden en weiden.