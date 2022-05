Plannen voor nieuw stadskantoor onthuld: “Een historisch moment voor Nieuwpoort”

Het ontwerp voor een nieuw stadskantoor van maatschap B-Architecten, Bressers Erfgoed en Arcadis overtuigde Stad Nieuwpoort om heel wat goede redenen. Het ontwerp bouwt verder op het masterplan en de visies van architect Joseph Viérin (1872 – 1949) die zijn stempel heeft gedrukt bij de heropbouw van Nieuwpoort met de Stadshalle, het stadhuis en de pastorie. Het hedendaagse ontwerp schetst een coherent verhaal van de bestaande gebouwen, de schakelelementen en het nieuwe ensemble.

“We zijn trots dat we één dag nadat Jozef Viérin 150 jaar geleden geboren werd, kunnen uitpakken met de plannen voor ons nieuwe stadskantoor aan de vooravond van wat voor Nieuwpoort een historisch moment betekent”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. “Met de iconische vormgeving zal het nieuwe pand een unicum zijn voor de hele kustregio en een opvallend landmark in het hart van onze stad, met een herwaardering van de oude gebouwen.” “We starten vanuit een wit blad, met als uitgangspunt de burger”, vult algemeen directeur Benoit Willaert aan. Hij licht toe: “Een belangrijk gegeven bij het ontwerp was een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening kunnen aanbieden maar dat we ook onze eigen manier van werken daarop kunnen afstemmen en organiseren. Er komt een gescheiden front- en backoffice. In de frontoffice kunnen mensen terecht zonder afspraak met eenvoudige vragen. Voor complexere zaken maken ze een afspraak met een specialist in een afsprakenlokaal. De nieuwe werkplek voor onze medewerkers zal aangepast zijn aan het soort werk (= Activity Based Working).”

B-Architecten zal instaan voor de architectuur en coördinatie van het ontwerpteam, Bressers Erfgoed voor de restauratie van het historische Stadhuis, de Stadshalle en de Pastorie. Studiebureau Arcadis levert de expertise op vlak van stabiliteit, technieken, energieprestatie en duurzaamheid.

Icoon en schakel

Sven Grooten, mede-oprichter en algemeen leider van B-architecten: “Het nieuwe stadskantoor wordt een baken en zal het ensemble van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Stadshalle, het huidige stadhuis en de pastorij vervolledigen, helemaal in de geest van het masterplan van Jozef Viérin. Het grondplan van de nieuwbouw is gebaseerd op een dambordpatroon, dat staat voor geborgenheid in de ruimte. De nieuwbouw noemen we ‘het icoon’. Daarin worden de administratieve kantoren (op de eerste verdieping), de ontmoetingsruimte ‘Alma Plaza’, de tribune en de raadzaal (op de tweede verdieping, met zicht op het hart van de stad) ondergebracht. Het noordelijke deel van het gebouw kijkt uit op de cluster van de bestaande UNESCO-werelderfgoedgebouwen en krijgt op zijn beurt een iconische vormentaal die aansluit bij het puntige dak van de Stadshalle. De rust die het gebouw aan de zuidkant uitstraalt, sluit aan bij het meer residentiële karakter van de buren. De constructie die de Stadshalle, de pastorie en het icoon verbindt, noemen we ‘de schakel’. Dit gebouw is licht en onopvallend, met een grote, cirkelvormige uitsnijding die de centrale open tuin van het geheel vormt. Ter hoogte van de pastorie is een tweede, kleinere cirkel uitgesneden zodat het karakter van het losstaande gebouw bewaard blijft.”

Het ontwerp benadrukt ook de integrale duurzame aanpak, met klimaatadaptieve en fossielvrije gebouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van geothermie en warmtepomptechnologie. Regenwater wordt gerecupereerd, overtollig stormwater wordt maximaal opgevangen in de kloostertuin. Platte daken worden groendaken. Voor een gezond binnenklimaat zorgt een permanente mechanische ventilatie met warmterecuperatie, doorgedreven isolatie en verhoogde luchtdichtheid. Voor het interieur valt de keuze op een pallet van warme kleuren, met houten wanden voor kasten en vergaderruimtes, ton-sur-ton-champagnekleuren…

Zo snel mogelijk

Met een maximale vergroening van het openbare domein rond het stadskantoor wordt ook gezorgd voor een verhoogde biodiversiteit, verkoeling en een geluidsluwe omgeving.

“In dit ontwerp zijn we gestart met de eerste aanzetten, maar het is nog geen definitief plan”, zegt Sven Grooten. Frederik Gunst, afdelingshoofd Technische Dienst Nieuwpoort: “Er zijn al positieve gesprekken geweest met de mensen van Onroerend Erfgoed, maar er zal uiteraard nog meer overleg volgen. “Wel is er al besproken dat het nieuwe pand op de betreffende locatie zal komen, en we voldoen alvast aan hun wensen dat we aan bestaande historische gebouwen een nieuwe functie geven.”

Voor het hele stadsbestuur kunnen de werken niet vlug genoeg beginnen, maar er moet nog een heel traject worden afgelegd voor de definitieve omgevingsvergunning op tafel zal liggen en de eerste steenlegging kan gebeuren. Toch hoopt de burgemeester dat de eerste steen in de loop van 2023 kan worden gelegd en dat het hele project binnen een termijn van 2 tot 3 jaar wordt afgerond. “Het zal vooruit moeten gaan”, besluit de burgemeester. Hij geeft een eerste voorzichtige raming van het budget mee: “9,6 miljoen euro, maar het zijn onzekere tijden, dus het zal wellicht een hoger prijskaartje worden.”