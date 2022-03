Plannen voor facelift Lauweplaats bekend: “Zwaar verkeer uit centrum”

Meer groen, minder asfalt voor meer zwakke weggebruikers en minder auto’s. De plannen voor de heraanleg van Lauweplaats zijn klaar en de stad trekt meteen alle registers open. “Lauwe leeft en de voorliefde voor ontmoetingen zit in het DNA van de Lauwenaars ingebakken”, glunderde burgemeester Eddy Lust bij het voorstellen van het indrukwekkende project.

Lauweplaats is het kloppende hart van de kleine grensgemeente. De zone rond de Sint-Bavokerk en het voormalige gemeentehuis bruist van activiteit, maar toch is iedereen het er over eens dat het centrale punt van de gemeente meer dan ooit nood heeft aan een flinke opwaardering.

Stad Menen lanceerde reeds verschillende studies, waaruit enkele testprojecten voortvloeiden. Na meer dan anderhalf jaar denken en tekenen kon het stadsbestuur het definitieve plan voorstellen. “Lauwenaars zijn en blijven erg sociale mensen die van elkaar ontmoeten een erezaak hebben gemaakt”, klinkt het bij het bestuur.

De plaats wordt de groene long van Lauwe, waar iedereen zal kunnen verpozen

“Helaas weerspiegelt Lauweplaats die mentaliteit niet en is dit nog steeds het rijk van koning auto. Met de heraanleg worden de rollen omgedraaid. Door het verplaatsen van de rijbaan, die dichter bij de kerk zal komen, krijgen we tot drie keer meer plaats voor terrassen. De dorpstuin, de groene ruimte achter het gemeentehuis en de pastorie, krijgt twee extra ingangen en zal ook worden voorzien van extra elementen. De plaats wordt op die manier de groene long van Lauwe, waar iedereen zal kunnen verpozen en genieten. Ook voor het kanon blijft er nog steeds plaats.”

Momenteel heerst koning auto in Lauwe. © CL

De parking naast de kerk, op dit moment een grijze zone waar beton de norm is, wordt de kers op de spreekwoordelijke taart. “Straatmeubilair, speelementen en twee luifels moeten van de eentonige parking een ontmoetingsruimte zonder gelijke worden”, klonk het.

“Kinderen kunnen er terecht in de speelzone en de ruimte kan ook worden gebruikt voor het organiseren van evenementen. Even werd gevreesd dat we aan het aantal parkeerplaatsen zouden verminderen maar daar spreken we van een status quo. Nu kunnen er 57 voertuigen terecht, na de werken zullen dat er nog altijd evenveel zijn. We voorzien ook plaatsen waar elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen en er komt eveneens een fietsparking.”

Verkeer in twee richtingen

Tijdens de proefopstellingen kwam er vooral veel kritiek op de ingrijpende wijzigingen die vooral het verkeer zouden treffen. “Het zwaar verkeer wordt sowieso uit het centrum geweerd en wordt via een aangepast parcours omgeleid”, sust de bevoegde schepen. “Aan het verkeer op de plaats zelf sleutelen we niet, dat blijft toegankelijk in twee richtingen. Enkel de Schoolstraat zal een eenrichtingsstraat worden.”

© (gf)

Het stadsbestuur trekt voor de werken 3,2 miljoen euro uit, waarmee meteen ook de riolen zullen worden aangepakt. Een exacte datum voor de aanvang van de werken is nog niet omdat verschillende vergunningen nog moeten worden afgeleverd, al maakt het bestuur zich sterk te kunnen starten in 2023. De hoop is dan ook om de vernieuwde Lauweplaats officieel in te kunnen huldigen tegen het einde van deze legislatuur.