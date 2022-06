Plannen voor bouw Keizerspark in Wingene uitgesteld door onzekere economische situatie

De gemeente Wingene had grootse plannen met het realiseren van het project Keizerpark. De bouwplannen worden momenteel on hold gezet en dit na een grondige financiële doorrekening en de onzekere economische situatie.

Het jaar 2022 werd in de gemeente goed ingezet en men beloofde een jaar vol ambitie met tal van projecten. Een van de projecten is het Keizerspark. Dit project omvat de bouw van een nieuwe vrijetijdscentrum, inclusief theaterzaal en een gloednieuwe bibliotheek.

Bang afwachten

Het huidige gemeentehuis wordt gerenoveerd en er komt een vergroening van de publieke ruimte errond. Dit jaar stonden de aanbesteding en de sloopwerken op het programma. Een tijdelijke verhuis van het archief en de diensten in het gemeentehuis stonden ook op de jaarplanning.

Tijdens de gemeenteraad van 28 februari werd het bestek omtrent de ontwerpplannen en bijhorende technische studies voor de loten architectuur en technieken voorgelegd. De aanbestedingsprocedure volgde daarop en men ging op zoek naar een geschikte aannemer.

Toen was het al bang afwachten wat de impact van de coronacrisis zou worden en vooral wat de invloed was van de gestegen bouwkosten. Er werden bijsturingen doorgevoerd en alles werd grondig onderzocht en opnieuw berekend. Nu blijkt dat de bouw nog even op zich laat wachten.

Op de rem staan

Burgemeester Lieven Huys: “Momenteel gaan wij een onzekere toekomst tegemoet. De oorlog in Oekraïne blijft duren en zorgt voor problemen. Ook onze gemeentelijke begroting komt onder druk te staan. Het totale verhaal van ons Keizerspark is en blijft een prachtig toekomstverhaal maar de huidige economische situatie doet ons op de rem staan en onze plannen en dromen on hold zetten.”

“Als een goede huisvader zullen wij opnieuw moeten bijsturen, weer aan tafel zitten, misschien gefaseerd werken en uitgaan van onze financiële realiteit. De problemen zijn voor een stuk ook uitdagingen en ‘samen’ pakken we dit aan. Maar ik kan jullie garanderen, uitstel in dit verhaal is geen afstel.”