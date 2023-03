Plannen voor aanpassing van Lindelaan in Zwevegem voorgesteld

De plannen voor de aanpassing van de Lindelaan in Zwevegem worden ter goedkeuring voorgelegd aan de bewoners. De nieuwe plannen komen er nadat de uitvoering van eerdere aanpassingen op fel protest van de bewoners en omwonenden was gestuit.

In het najaar van 2022 werden grote aanpassingswerken uitgevoerd in de Lindelaan in Zwevegem. Bedoeling was weggebruikers die de Lindelaan als sluikweg gebruiken te ontmoedigen en om er de snelheid te minderen.

De aanpassingen werden echter door de bewoners van de Lindelaan niet goed onthaald: er ging nagenoeg geen inspraak aan vooraf, informatie was er al evenmin, en de situatie werd er alleen maar onoverzichtelijker én gevaarlijker op. Gevolg: heel wat klachten bij het gemeentebestuur.

Sinds de jaarwisseling is Dirk Desmet (CD&V) de nieuwe schepen voor Mobiliteit en op een bewonersvergadering eind januari beloofde hij beterschap: “Ingrijpende aanpassingen kunnen nu niet uitgevoerd worden, zolang de Lindelaan als omleidingsweg fungeert voor de werken in de Kortrijk- en Avelgemstraat. Wel kunnen we al enkele kleinere ingrepen uitvoeren. Op het einde van het jaar plannen we dan een nieuwe evaluatievergadering om te zien of er dan nog bijkomende maatregelen nodig zijn.”

Kijken en kiezen

Er werd ook beloofd dat de bewoners van de Lindelaan en de aanpalende straten inspraak zouden krijgen. “We hebben de opmerkingen die we hoorden op de bewonersvergadering meegenomen en verder uitgewerkt. Dit resulteert nu in plannen voor elk van de vier locaties waarover gediscussieerd werd”, aldus Desmet.

Grootste verandering zou zijn dat er eenrichtingsverkeer komt rondom het pleintje, nu ook wel ‘het rode plein’ genoemd omdat het kruispunt rood geverfd werd.

De plannen zijn te zien aan een infostand in het Gemeentepunt, tijdens de openingsuren. Ook op de website van de gemeente kunnen ze geraadpleegd worden.

“Tot 28 maart kunnen enkel de bewoners van de Lindelaan en de aanpalende straten hun keuze indienen. Er is één keuze per huisnummer toegelaten. Formulieren vind je aan de balie in het gemeentehuis en op de website”, zegt de schepen. (GJZ)