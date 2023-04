Plannen rond verrijzenis Oud Schepenhuis definitief van de baan: “Niemand weet waar stenen zijn”

De plannen om het Oud Schepenhuis van Harelbeke opnieuw te bouwen zijn definitief opgeborgen. De reden? De bescherming uit 1942 werd onlangs opgeheven door de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Bovendien weet niemand nog waar de originele, bij afbraak genummerde stenen zijn.

In 1607 stonden op hoek van de huidige Leiestraat/Gentsestraat drie gebouwen naast elkaar: het Oud Schepenhuis, het stadhuis, en op de hoek het huisje van de stedeknaap. Tot in de 18de eeuw stonden het oude schepenhuis en het stadhuis naast elkaar. In 1764 is het Oud Schepenhuis in slechte toestand: het wordt gesloopt en op dezelfde locatie wordt een nieuw stadhuis gebouwd. In 1863-1865 werden beide gebouwen gerestaureerd en uitgebreid met een vredegerecht. Het schepenhuis werd in 1942 beschermd als monument.

“Het gebouw werd echter te krap voor de stadsdiensten en het vredegerecht, en er werd uitgekeken naar een nieuw gebouw. In 1948 kocht de stad het imposante herenhuis aan de Marktstraat 29, en bracht er de stadsdiensten in onder. In 1973 werd het oude stadhuis, dat leeg en vervallen was, gesloopt om de Gentsestraat – de N43 – te kunnen verbreden”, weet historicus Fhilip Vannieuwenhuyze, lid van de heemkundige kring Roede van Harelbeke. “Het enige wat resteert, is de stadspomp van Liederick, die voor het oud gemeentehuis stond.”

Prachtig gebouw

“De afbraak lokte veel discussie uit. Het was een prachtig gebouw uit de Oostenrijkse periode en werd beschouwd als het tweede meest waardevolle gebouw, na de Sint-Salvatorkerk”, zegt schepen van Erfgoed Francis Pattyn (CD&V). “Er bestonden plannen om het ooit herop te bouwen. De voor- en zijgevels werden bewaard en de stenen genummerd en opgeslagen achter het oude politiegebouw in de Ballingenweg. Maar door de jaren heen is alles verdwenen of naar andere plekken gebracht: niemand weet waar.”

Intussen bleef het Oud Gemeentehuis op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staan. Nu is de bescherming echter opgeheven door minister Diependaele.

“Heropbouwen komt dus niet meer ter sprake”, zegt de schepen. “Tien jaar geleden liet Erfgoed ook al weten dat een heropbouw voor hen niet hoefde. Een kopie van het origineel vonden ze niet waarheidsgetrouw. Het enige wat er opnieuw staat, is de oude stadspomp. De pomp die lange tijd voor het Oud Schepenhuis stond, staat nu, na een verblijf op het Stationsplein, met een beeldje van Liederick opnieuw op het Marktplein, ongeveer op de plek waar de pomp stond recht tegenover het Oud Schepenhuis.”