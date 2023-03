Plannen klaar voor ombouw gewezen politiekantoor

Op de gemeenteraad in Vleteren kwamen architect Stefaan Lepla en aannemer Hans Catteeu toelichten hoe ze de verbouwingen van het voormalige politiegebouw van Oostvleteren tot noodwoningen zullen aanpakken.

Om in een ruimer en meer divers eigen aanbod voor noodopvang te voorzien, kocht de gemeente Vleteren het voormalig lokaal politiecommissariaat in de Woestenstraat 19 aan. De opdracht tot verbouwingen werd, na diverse aanbestedingen, toegewezen aan architect Lepla en aannemer Catteeu. “In het pand kunnen vier wooneenheden gerealiseerd worden. Beneden vooraan komt er een gezinswoning met drie slaapkamers, een living, keuken, gemeenschappelijke gang, en een kelder waar de ketel voor de centrale verwarming komt. Beneden achteraan is er een woongelegenheid met twee slaapkamers voorzien. Op de bovenverdieping komen er een woongelegenheid met twee slaapkamers en een studio met één slaapkamer”, aldus de architect.

Eind 2024 klaar

De inkom vooraan verhuist naar de achterkant, in de aanbouw. Er wordt niets afgebroken, alle verbouwingen gebeuren in het bestaand gebouw. De voormalige cellen worden omgebouwd tot een badkamer en berging. Er komt een nieuwe buitentrap en een hellend vlak. De werken moeten, in het kader van de subsidiëring, klaar zijn tegen eind 2024.

“De raming van de werken komt in het totaal op 610.384 euro”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Hiervoor krijgen we een subsidie van 341.000 euro. Voor de rest kunnen we ook nog de 200.000 euro, die voorzien was voor het project ‘Toontjeshuizen’ gebruiken. De gemeente had dat bedrag voorzien voor de aankoop van de grond, maar initiatiefnemer De Lovie liet weten af te zien van het project, wegens gebrek aan belangstelling”, aldus nog de burgemeester.

Verder werd op de gemeenteraad ook de bestaansduur van Psilon, de intergemeentelijke samenwerking voor het crematorium, verlengd. Ook de Blue Deal kwam ter sprake. De Provincie West-Vlaanderen wil dit project op drie percelen uitwerken, waarvan één eigendom is van de gemeente Vleteren. Het gaat om een perceel van 7.798 m², gelegen in Voormezele, maar wel eigendom van de gemeente Vleteren.

Waterbuffering

Er was al eerder een principieel akkoord van het schepencollege, mits ook akkoord van de pachter. De verwerving door de Provincie gebeurt om reden van openbaar nut, met name voor waterbuffering en zuivering van de Bollaertbeek. De verkoop van dit perceel aan de provincie voor een prijs van 54.586 euro werd goedgekeurd. Raadslid Kristof Dejonckheere (Vleteren Actief) merkte op dat er weer landbouwgrond verdwijnt voor openbaar nut. (AHP)