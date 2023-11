Plankvast brengt maffiaklucht

Toen Jan Stubbe en zijn echtgenote Gerda Maddelein samen met een bevriend koppel in november 1994 een toneelstuk van het gezelschap De Snuifdoos in Ichtegem bijwoonden, werd er achteraf tegen elkaar gezegd: “Dat moeten wij ook kunnen”. Het jaar nadien stonden ze al met hun eerste stuk op de planken: ‘Kerst met Sint-Maarten’.

De eerste acteurs van toneelvereniging Plankvast waren Geert Degrieck, Willy Follet, Gerda Maddelein, Kathy Schepens, Jan Stubbe, Pieter De Cock, Laurette Dewilde en Georgette Callewaert, die met veel plezier het stukje gerepeteerd hadden en opvoerden in OC De Zwaan in Vladslo. Het gezelschap had meteen de smaak goed te pakken.

Misverstanden

Dit jaar brengt Plankvast hun 24ste voorstelling, zoals altijd in OC De Zwaan in Vladslo. Dit jaar brengen ze de moderne maffiaklucht The Godmother, een vlotte komedie met tal van misverstanden die de zaal zeker en vast doet bulderen van het lachen.

Het stuk speelt zich af in de chique villa bij de familie Capellini in Vladslo. Na de dood van Marino Capellini heeft zijn weduw, Donna Vita, de leiding over de maffiafamilie gekregen. Eigenlijk zou zij graag een stapje opzij zetten en de touwtjes in handen geven van haar zoon Sonny, maar hij is niet van de snuggerste. Er komt een voorstel om een verstandshuwelijk te sluiten tussen Sonny Capellini en Isabella Papardelle, de enige dochter en erfgename van de concurrerende maffiafamilie. Heel wat snode plannen worden gesmeed om het huwelijk te saboteren.

Hoe het verhaal afloopt, kom je te weten tijdens een van de voorstellingen die doorgaan op 17, 18, 24 en 25 november en op 1 en 2 december, telkens om 20 uur. (ACK)

Kaarten bestellen kan via www.toneelplankvastvladslo.be of telefonisch (na 17 uur) bij Jean-Marie Verhoyen op 051/50 54 57 of bij Ruben Verhoyen op 0494/21 35 49. Prijs: 10 euro.