Plan Marianne wil kansarmoede helpen aanpakken bij volwassenen in Oostende: “Het Fonds Danick Minne werkte inspirerend”

Al jaren zet het Fonds Danick Minne zich in voor kansarme kinderen in de regio Oostende. Met project Marianne komt er nu een organisatie die hetzelfde doet voor volwassenen in de regio. De twee gaan nauw samenwerken in de toekomst. “We zijn gegroeid uit het Fonds Danick Minne”, zegt stichter Marianne Aspeslagh.

Armoede blijft een groot probleem in Oostende en daar heeft de diversiteit van de stad heel veel mee te maken. De voorbije crisissen deden er alvast geen goed aan. Denk maar aan de coronacrisis, de energiecrisis, maar ook aan de verschillende oorlogen die onze wereld momenteel teisteren zoals die in Oekraïne en de Gazastrook. “Allemaal zorgen ze voor extra armoede overal ter wereld”, zegt Marianne.

Het Fonds Danick Minne speelt al jaren in op de armoede in Oostende, maar werkt alleen rond kinderen uit gezinnen in kansarmoede. Er was een organisatie nodig die hetzelfde deed, maar dan eerder rond volwassen werkt”, vertelt Marianne. “We richten ons echter niet alleen op kansarme gezinnen, maar ook op organisaties die werken rond kansarmoede. Zo ondersteunen we momenteel Medios, Huis Ana, vzw Lichtbaken, Scholengroep Go!, het Zorghuis en vzw Arcade.”

Plan Marianne werkt rond voedselzekerheid, onderwijs en gezondheidszorg. ”Door middel van giften kunnen we helpen om tekorten aan te pakken om zo de levenskwaliteit van kwetsbare groepen te verbeteren”, duidt de vrouw. “Kansarmoede blijft echter een complex probleem. We zijn gegroeid uit het Fonds Danick Minne. Het is dan ook inspirerend om te zien hoe het fonds zo veel heeft gedaan voor kansarme kinderen in Oostende. Enkel door samen te werken kunnen we het verschil maken en dat is dan ook wat wij gaan doen.”